Samsung ra mắt loa tháp di động ST50F và ST40F mới tại Việt Nam

Cả hai phiên bản đều sở hữu thiết kế năng động, dễ dàng di chuyển cùng các chế độ âm thanh tối ưu hóa, mang đến trải nghiệm nghe cá nhân hóa, liền mạch trong nhà lẫn ngoài trời.

Loa tháp di động mới của Samsung mang đến trải nghiệm tiệc âm thanh ánh sáng sôi động.

Công ty Điện tử Samsung Vina đã ra mắt dòng loa tháp di động mới tại thị trường Việt Nam với hai mẫu: ST50F và ST40F, là thế hệ loa di động tiên tiến nhất của hãng dành riêng cho những buổi tụ họp đông người nhờ kết hợp công nghệ âm thanh hiện đại cùng thiết kế trẻ trung, mang đến trải nghiệm tiệc âm thanh ánh sáng sôi động.

Cấu trúc âm học của sản phẩm được tái thiết kế mang đến công suất lên đến 240W, lấp đầy không gian bằng âm thanh giàu chi tiết với độ rõ ràng vượt trội và âm trầm sâu lắng. Nhờ công nghệ Waveguide được áp dụng cho hai loa tweeter dạng vòm kép, âm thanh được phân bổ rộng và đồng đều hơn, mang đến dải cao trong trẻo dễ nghe.

Hướng đến sự đa dụng, thiết bị mang dáng vẻ hình khối mạnh mẽ, tích hợp hệ thống đèn và thiết kế thuận tiện khi di chuyển, vừa nổi bật về thẩm mỹ, vừa tối ưu về tính năng. Các mẫu loa mới sở hữu thiết kế dễ dàng di chuyển khắp mọi nơi: ST40F có khe cầm phía dưới và tay cầm tích hợp, trong khi ST50F bổ sung bánh xe và tay kéo dạng telescopic, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.

Dù ở trong hay ngoài trời, người dùng vẫn có thể tận hưởng âm nhạc bền bỉ với thời lượng pin lên tới 18 giờ chỉ với một lần sạc. Pin có thể thay thế đảm bảo cuộc vui không bị gián đoạn, trong khi khả năng kháng tia nước IPX4 giúp an tâm khi sử dụng ngoài trời. Để mở rộng không gian âm thanh, người dùng có thể kết nối nhiều loa với nhau qua Auracast Group Play hoặc ghép đôi hai Loa Tháp Di Động bằng Stereo Play với True Wireless Stereo (TWS) để có âm thanh kênh trái và phải chân thực.

Trên thiết bị này, hiệu ứng đèn LED Party Lights+ biến mọi buổi tụ họp thành trải nghiệm nghe nhìn cuốn hút. Với 5 chế độ tâm trạng và 6 hiệu ứng ánh sáng động, người dùng dễ dàng tạo không khí hoàn hảo thông qua ứng dụng Samsung Sound Tower App.

Hệ thống phân tích nhịp và tần số nhạc theo thời gian thực, kích hoạt hàng chục đèn LED nhấp nháy đồng bộ cùng giai điệu. Các hiệu ứng có thể tùy chỉnh đa dạng, gồm lượn sóng, chạy dọc, uyển chuyển, bập bùng, nhấp nháy và nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều phong cách – từ không khí lễ hội sôi động (“Festival”) đến không gian thư giãn (“Chill”).

Để tăng thêm phần hứng khởi, loa tháp di động còn tích hợp DJ Booth, tạo hiệu ứng khuếch đại giọng hát trong chế độ karaoke với micro và cổng cắm guitar – biến mọi không gian thành sân khấu sống động với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh mạnh mẽ và ánh sáng bắt mắt. Do đó, thiết bị còn phù hợp cho những buổi karaoke gia đình, giúp mỗi thành viên có thể tỏa sáng với giọng hát vang lên rõ ràng.

Bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn tại Samsung Vina cho biết: “Dòng Loa Tháp Di Động mới thiết lập tiêu chuẩn mới về cách người dùng trải nghiệm giải trí trong không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Với hiệu ứng ánh sáng tùy chỉnh và thiết kế nâng cấp cho âm thanh lan tỏa trọn vẹn, sản phẩm tiếp tục khẳng định cam kết của Samsung trong việc mang đến những giải pháp âm thanh sáng tạo, phù hợp với phong cách sống đa dạng của khách hàng.”

Sản phẩm này hiện đã có mặt trên toàn quốc với giá bán lẻ đề nghị là: 12.990.000 đồng cho mẫu ST50F và 9.490.000 đồng cho mẫu ST40F và khi đặt mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến Samsung, khách hàng có thể mua kèm voucher 2 triệu đồng với giá chỉ 20.000 đồng….

KIM THANH