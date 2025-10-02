Sản phẩm hàng nhãn riêng được ưa chuộng

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, người tiêu dùng (NTD) hiện ưu tiên lựa chọn các thương hiệu lâu năm, uy tín, song song với sự gia tăng của nhóm hàng nhãn riêng. Các sản phẩm này ngày càng thu hút NTD tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi nhờ giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Hàng nhãn riêng được ưa chuộng vì giá mềm và chất lượng đảm bảo

Với xu hướng này, tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… hàng nhãn riêng đang trở thành một trong những nhóm hàng chiến lược, được nhà bán lẻ Saigon Co.op tập trung đầu tư với danh mục ngày càng đa dạng. Ngoài cam kết đảm bảo chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại trên thị trường, Saigon Co.op còn thường xuyên thực hiện nhiều đợt khuyến mãi cho những sản phẩm này.

Cuối tuần qua, chương trình “Siêu ưu đãi hàng nhãn riêng Co.op” đã được Saigon Co.op tổ chức tại hệ thống 800 điểm bán trên toàn quốc, áp dụng mức giảm giá trực tiếp lên đến 93.000 đồng/ sản phẩm cho nhiều mặt hàng thiết yếu. Một số sản phẩm đáng chú ý gồm: gạo thơm ST25 Co.op Finest 5kg giảm còn 159.000 đồng/túi (giá gốc 225.000 đồng); combo 2 chai dầu nành Co.op Select 2L giá 169.000 đồng (giá gốc 250.000 đồng); combo 2 túi khăn giấy rút đa năng 300 tờ còn 45.000 đồng (giá gốc 90.000 đồng). Các sản phẩm giặt xả Co.op Select cũng có mức giảm 40%-45%, giúp NTD tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày.

MINH CHÂU