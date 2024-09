Sản phẩm OCOP Cà Mau vào nhiều kênh bán lẻ hiện đại

Một tín hiệu đáng mừng là không chỉ tiêu thụ ở địa phương, các sản phẩm OCOP của Cà Mau còn mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh, thành phố và xuất khẩu. Chỉ tính riêng kênh phân phối hiện đại, thống kê từ Sở NN-PTNT Cà Mau, hiện có 56 sản phẩm của 22 chủ thể được đưa vào các hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh như: siêu thị Co.opmart, Co.op Food, cửa hàng thực phẩm an toàn, siêu thị Finelife supermarket, siêu thị Top Go, siêu thị Tứ Sơn - An Giang… Ngoài ra, các chủ thể OCOP còn thực hiện liên kết với các đại lý ở TPHCM và khu vực ĐBSCL, Đồng Nai, Bình Dương, TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, Quảng Ninh... để mở rộng thị phần sản phẩm.

Theo Sở NN-PTNT Cà Mau, qua khảo sát, việc mở rộng thị trường tiêu thụ đã giúp doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của các chủ thể OCOP đạt 58,386 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 515 lao động, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

ÁNH NGỌC