Khánh Hòa: Bảo tồn và phát triển Lễ hội Katê

Sáng 21-10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Khánh Hòa rộn ràng đón Lễ hội Katê năm 2025. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ các vị thần, vua, tổ tiên và cầu mong sức khỏe, bình an.

Hàng ngàn người tham dự l ễ hội Katê ở Khánh Hòa. Thực hiện: HIẾU GIANG

Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 20 đến 23-10) tại 3 đền, tháp Chăm gồm: tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu).

Những ngày này, không khí rộn ràng, vui tươi của Lễ hội Katê ngập tràn đời sống đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Ảnh: HIẾU GIANG

Phần lễ được tổ chức tại các tháp với nghi thức rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng, mặc y phục và đại lễ...

Sau ngày lễ chính, các hoạt động tiếp tục diễn ra tại làng, tộc họ và gia đình người Chăm Bàlamôn.

Đây là dịp để mọi người sum họp, cùng cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Sáng 21-10, hàng chục ngàn người đổ về khu vực d i tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh). Đồng bào Chăm mang theo lễ vật dâng lên các vị thần linh, tổ tiên cầu mong sức khỏe, bình an. Ảnh: HIẾU GIANG

Các gia đình đồng bào Chăm bày lễ vật tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: HIẾU GIANG

Hàng trăm mâm lễ khác nhau do những người dự lễ thành tâm chuẩn bị. Ảnh: HIẾU GIANG

Bà con đón mừng Lễ hội Katê trong tinh thần vui tươi, tiết kiệm. Ảnh: HIẾU GIANG

Các gia đình bày tỏ lòng thành với lễ vật tùy tâm như cơm, canh, gà, trái cây, bánh kẹo... Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tặng quà chúc mừng các vị trong Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chúc mừng đồng bào Chăm đón Lễ hội Katê nhiều niềm vui và ý nghĩa; giữ gìn và tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo của lễ hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, bảo tồn di sản văn hóa Chăm; bảo tồn và phát triển Lễ hội Katê trong thời gian tới, xứng tầm với quy mô, giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Càng về trưa, dòng người đổ về tháp Pô Klong Garai càng đông. Ảnh: HIẾU GIANG

Các hoạt động trình diễn văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm, tìm hiểu về lễ hội. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng bào Chăm khoác lên trang phục truyền thống, duyên dáng với những chiếc khăn bay phấp phới. Ảnh: HIẾU GIANG

