Khánh Hòa: Bảo tồn và phát triển Lễ hội Katê

Sáng 21-10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Khánh Hòa rộn ràng đón Lễ hội Katê năm 2025. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ các vị thần, vua, tổ tiên và cầu mong sức khỏe, bình an.
Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 20 đến 23-10) tại 3 đền, tháp Chăm gồm: tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu).
Phần lễ được tổ chức tại các tháp với nghi thức rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng, mặc y phục và đại lễ...
Sau ngày lễ chính, các hoạt động tiếp tục diễn ra tại làng, tộc họ và gia đình người Chăm Bàlamôn.
Đây là dịp để mọi người sum họp, cùng cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chúc mừng đồng bào Chăm đón Lễ hội Katê nhiều niềm vui và ý nghĩa; giữ gìn và tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo của lễ hội.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, bảo tồn di sản văn hóa Chăm; bảo tồn và phát triển Lễ hội Katê trong thời gian tới, xứng tầm với quy mô, giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.