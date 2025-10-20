Đồng bào Chăm rộn ràng rước y trang, mừng đón Lễ hội Katê 2025

Người Chăm các thôn Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức (xã Phước Hữu) đã tổ chức lễ đón, rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại thôn Hữu Đức. Lễ rước thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến xem, mở đầu cho mùa Lễ hội Katê năm 2025.
Theo truyền thuyết, người Chăm và người Raglai là chị em ruột, trong đó người Chăm là chị cả, người Raglai là em út. Theo chế độ mẫu hệ, người con gái út ở với cha mẹ, phụ trách phụng dưỡng và thờ cúng tổ tiên. Vì vậy, người Raglai có trách nhiệm giữ y trang của các vị vua Chăm, chỉ mang xuống vào dịp Lễ hội Katê hoặc lễ cúng đầu năm mới.
Hiện nay, đền Pô Inư Nưgar ở Hữu Đức vẫn còn duy trì lễ đón y trang do dòng họ Chamalea người Raglai (xã Phước Hà) cất giữ. Trong khi đó, y trang của Vua Pô Klong Garai và Vua Pô Rome đã được người Raglai chuyển giao hẳn cho đồng bào Chăm gìn giữ.
Quan niệm của người Chăm theo đạo Bàlamôn rằng, lễ Katê là để tưởng nhớ thần Cha, còn lễ Cambun là lễ cúng tưởng nhớ thần Mẹ. Thần Cha thuộc “dương” còn thần Mẹ thuộc “âm” nên Katê được tổ chức vào thượng tuần trăng (ngày 1 tháng 7 theo Chăm lịch), Cambun được tổ chức vào hạ tuần trăng (ngày 15 tháng 9 Chăm lịch). Tất cả các nghi lễ đều được tổ chức ở các đền, tháp.
Lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn, tiêu biểu của đồng bào Chăm, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với các vị thần linh; cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (từ 20 đến 22-10). Trong đó, ngày 21-10 sẽ diễn ra nhiều nghi lễ và hoạt động chính tại các đền, tháp Chăm và làng Chăm.