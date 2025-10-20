Văn hóa - Giải trí

Đồng bào Chăm rộn ràng rước y trang, mừng đón Lễ hội Katê 2025

Chiều 20-10, đồng bào Chăm xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón, rước y trang Pô Inư Nưgar - còn được gọi thần Mẹ xứ sở từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà.

Lễ đón, rước y trang của đồng bào Chăm và Raglai. Thực hiện: HIẾU GIANG
Người Chăm các thôn Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức (xã Phước Hữu) đã tổ chức lễ đón, rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại thôn Hữu Đức. Lễ rước thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến xem, mở đầu cho mùa Lễ hội Katê năm 2025.

Theo truyền thuyết, người Chăm và người Raglai là chị em ruột, trong đó người Chăm là chị cả, người Raglai là em út. Theo chế độ mẫu hệ, người con gái út ở với cha mẹ, phụ trách phụng dưỡng và thờ cúng tổ tiên. Vì vậy, người Raglai có trách nhiệm giữ y trang của các vị vua Chăm, chỉ mang xuống vào dịp Lễ hội Katê hoặc lễ cúng đầu năm mới.

Hiện nay, đền Pô Inư Nưgar ở Hữu Đức vẫn còn duy trì lễ đón y trang do dòng họ Chamalea người Raglai (xã Phước Hà) cất giữ. Trong khi đó, y trang của Vua Pô Klong Garai và Vua Pô Rome đã được người Raglai chuyển giao hẳn cho đồng bào Chăm gìn giữ.

Đúng 13 giờ, sau hồi chiêng, trống báo hiệu, đoàn rước chính thức khởi hành. Dẫn đầu là các vị chức sắc Chăm theo đạo Bàlamôn. Tiếp đến là đội khiêng kiệu với cờ lọng
Đoàn người lớn, bé đi thành hàng dài phía sau. Tất cả di chuyển tới vị trí làm lễ đón rước y trang
Để thực hiện lễ đón y trang, những người già trong làng chuẩn bị đốt sáp, trầm, soạn lễ vật trầu, cau... rồi bày biện chờ các chức sắc trong làng đến làm lễ trao y trang. Ảnh: HIẾU GIANG
Người Chăm đón y trang do người Raglai trao - nghi thức linh thiêng thể hiện sự gắn kết giữa hai cộng đồng dân tộc anh em. Ảnh: HIẾU GIANG
Kiệu rước y trang được chuẩn bị cẩn thận. Ảnh: HIẾU GIANG

Quan niệm của người Chăm theo đạo Bàlamôn rằng, lễ Katê là để tưởng nhớ thần Cha, còn lễ Cambun là lễ cúng tưởng nhớ thần Mẹ. Thần Cha thuộc “dương” còn thần Mẹ thuộc “âm” nên Katê được tổ chức vào thượng tuần trăng (ngày 1 tháng 7 theo Chăm lịch), Cambun được tổ chức vào hạ tuần trăng (ngày 15 tháng 9 Chăm lịch). Tất cả các nghi lễ đều được tổ chức ở các đền, tháp.

Dưới ánh nắng chói chang, đoàn rước Y trang Nữ thần xứ sở Pô Inư Nưgar qua các ngõ làng Chăm Hữu Đức, hướng đến sân vận động thôn Hữu Đức. Ảnh: HIẾU GIANG
Đoàn rước vào đến sân vận động trung tâm và đồng diễn nghệ thuật Chăm, thu hút hàng ngàn người đến theo dõi. Ảnh: HIẾU GIANG
Tiết mục múa biểu diễn chào mừng Lễ hội Katê năm 2025 tại xã Phước Hữu. Ảnh: HIẾU GIANG
Nhiều du khách thích thú khi được trải nghiệm không khí văn hóa Chăm sôi động, chiêm ngưỡng các nghi lễ tôn giáo và điệu múa truyền thống. Ảnh: HIẾU GIANG

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn, tiêu biểu của đồng bào Chăm, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với các vị thần linh; cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (từ 20 đến 22-10). Trong đó, ngày 21-10 sẽ diễn ra nhiều nghi lễ và hoạt động chính tại các đền, tháp Chăm và làng Chăm.

