Trưa 16-6: Giá vàng tăng ngày thứ 5 liên tục

Vào khoảng 13 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 149,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 13 giờ ngày 16-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.317,2 USD/ounce, tăng gần 9 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 15-6.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13,9-14,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch trước đã lên mức cao nhất trong hơn một tuần lên 4.370 USD/ounce khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, qua đó làm dịu bớt lo ngại về kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Giá vàng trên thị trường châu Á hôm nay đã “hạ nhiệt” do áp lực chốt lời gia tăng, giao dịch quanh 4.300 USD/ounce. Trong đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,4 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.012,2 tấn. Trong tuần qua, quỹ này đã bán ròng 6,3 tấn vàng, nối dài xu hướng rút vốn khỏi thị trường vàng kể từ khi xung đột bùng phát.

Thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra ngày 16 và 17-6 (giờ địa phương) để có thêm cơ sở dự báo xu hướng giá vàng. Đây là cuộc họp đầu tiên do ông Kevin Warsh chủ trì trên cương vị Chủ tịch FED.

Tin liên quan Chiều 15-6, vàng tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN