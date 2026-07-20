Giá vàng trong nước giảm, giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20-7, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ cùng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Còn Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Trên thị trường thế giới, đến khoảng 14 giờ ngày 20-7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã phục hồi lên trên mốc 4.000 USD/ounce, giao dịch ở mức 4.005,1 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 17,9- 18,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường châu Á chiều nay đã lấy lại mốc 4.000 USD/ounce sau khi mất ngưỡng này trong phiên sáng. Đây là lần thứ tư trong bốn tuần qua, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce nhưng đều nhanh chóng phục hồi, giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng.

Trong tuần này, hiện các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về khả năng điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9, đồng thời theo sát nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, nếu giá vàng duy trì ổn định trên mốc 4.000 USD/ounce, áp lực giảm giá trong ngắn hạn sẽ được xoa dịu. Trong khi đó, nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng.

Ông Chris Gaffney, Chủ tịch Bộ phận Thị trường Toàn cầu của EverBank cho biết, mốc 4.000 USD/ounce của vàng là ngưỡng tâm lý quan trọng; nếu bị xuyên thủng và giá tiếp tục giảm, vàng có thể chịu áp lực bán mạnh trong ngắn hạn. Theo chuyên gia này, yếu tố đáng chú ý nhất trong tuần tới là dữ liệu lạm phát của Mỹ. Nếu giá dầu không tăng mạnh, lạm phát nhiều khả năng tiếp tục hạ nhiệt, qua đó làm giảm kỳ vọng FED tăng lãi suất và tạo điều kiện hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, chuyên gia Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com lại cho rằng, ngay cả khi mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce bị phá vỡ, rủi ro giảm giá của vàng cũng hạn chế vì phần lớn tin tức tiêu cực đã được phản ánh vào giá thị trường. Ông dự báo vùng giá 3.940–3.950 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ để xây dựng lại vị thế mua khi thị trường nhận thấy tác động của căng thẳng địa chính trị đến tăng trưởng toàn cầu có thể lớn hơn áp lực lạm phát.

Giới phân tích nhận định, dù giá vàng đã điều chỉnh gần 30% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1, thị trường vàng vẫn có nguy cơ giảm thêm nếu bất ổn kéo dài. Theo ông Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật của GivTrade, những rủi ro chính trong ngắn hạn của thị trường kim loại quý này bao gồm: lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED giảm cắt giảm lãi suất.

“Dù phần lớn thông tin tiêu cực đã phản ánh vào giá, thị trường vẫn chưa tính hết khả năng lạm phát kéo dài hoặc FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ”, ông Waleed Said chia sẻ trên Kitco News.

Sau một tuần dày đặc dữ liệu kinh tế và phát biểu từ FED, lịch công bố thông tin tuần này khá thưa thớt. Tâm điểm sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde vào thứ năm (giờ địa phương) khi thị trường nghiêng về khả năng ECB giữ nguyên lãi suất. Cùng ngày, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Đến thứ sáu, giới đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PMI sơ bộ toàn cầu tháng 7 của S&P Global và doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 6.

NHUNG NGUYỄN