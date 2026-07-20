Nhiều nhóm hàng Việt Nam rộng cửa vào thị trường Nam Mỹ

Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép, cà phê, hạt điều, cao su, đồ gỗ, thủy sản và hàng tiêu dùng đang đứng trước cơ hội mở rộng thị phần tại khu vực Nam Mỹ.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam để tìm kiếm nguồn hàng. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 20-7, theo Thương vụ Việt Nam tại Argentina, nhiều doanh nghiệp quốc gia Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil, Chile và Peru đã đăng ký tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam. Nhu cầu tập trung vào các nhóm hàng như: hạt điều, cà phê, nông sản, thủy sản; giày thể thao, hàng dệt may và quân phục; cao su kỹ thuật, nguyên liệu công nghiệp; đồ gỗ, nội - ngoại thất, logistics; xây dựng lắp ghép và năng lượng tái tạo...

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội kết nối với nhà cung cấp Việt Nam. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Điều này cho thấy dư địa gia tăng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang khu vực Nam Mỹ còn rất lớn, đặc biệt đối với những mặt hàng Việt Nam có lợi thế về năng lực sản xuất, chất lượng và khả năng đáp ứng đơn hàng quy mô lớn.

Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 4,27 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt gần 877 triệu USD, tăng 68,7% so với năm trước.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Argentina, mặc dù khoảng cách địa lý và chi phí logistics vẫn còn là thách thức, song cơ cấu kinh tế mang tính bổ trợ giữa hai bên cùng tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi giữa Việt Nam và khối Mercosur đang mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nam Mỹ.

MINH XUÂN