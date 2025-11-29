Sao “Hậu duệ mặt trời” đến Việt Nam ra mắt phim mới

Ji Seung Hyun - nam diễn viên được yêu thích với vai diễn Thượng úy Ahn Jung-joon trong bộ phim Hậu duệ mặt trời vừa có chuyến sang Việt Nam ra mắt và quảng bá phim điện ảnh mới Gangster về làng .

Buổi công chiếu phim được tổ chức vào tối 28-11 tại cụm rạp BHD Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM).

Nhà sản xuất nhà sản xuất Seo Jung Ae, nam diễn viên Ji Seung Hyun cùng Idol Nation - nhà sáng tạo nội dung số nổi tiếng Hàn Quốc đã có mặt để giao lưu cùng người hâm mộ. Một số nghệ sĩ Việt: diễn viên Trầm Minh Hoàng, Việt Hoàng, Khánh Linh, Đại An, nhóm cascadeur ActionC… đã cùng tham gia, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi.

Ji Seung Hyun nổi bật khi đến Việt Nam. Ảnh: Xuân Thơ

Anh còn hào hứng kí tặng người hâm mộ. Ảnh: Xuân Thơ

Chia sẻ về vai diễn, diễn viên Ji Seung Hyun cho biết, anh coi đây là vai diễn quý giá, không chỉ là cơ hội để mình lột xác khỏi hình tượng mạnh mẽ trước đây, thể hiện trọn vẹn các yếu tố hành động, hài kịch và lãng mạn, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm trong 30 ngày sinh tử giữa sự tự do cá nhân và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của những người dân chất phác đã tin tưởng mình.

Trong phim, Ji Seung Hyun mang đến hình ảnh mới mẻ khi vào vai Baek Sung-chul, cựu gangster khét tiếng của băng Deoksu, người bị kết án đã giết kẻ thù để trả thù cho hôn thê rồi sống 15 năm trốn chạy ở Trung Quốc.

Nam diễn viên hào hứng chia sẻ về vai diễn trong phim. Ảnh: Xuân Thơ

Khi thời hạn truy tố chỉ còn một tháng, anh trở về Hàn Quốc và để vượt qua tháng cuối cùng này, Baek Seong-cheo chọn lẩn trốn ở làng quê Susam-ri heo hút, cải trang thành con trai thất lạc của một bà cụ mất trí.

Chi tiết này tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi một Gangster khét tiếng phải hóa thân thành "con ngoan của mẹ" rồi bị kéo vào phong trào phản đối xây dựng đập nước để bảo vệ môi trường sinh thái của dân làng.

Seong-cheo đứng trước lựa chọn sinh tử: hy sinh cơ hội cuối cùng để cùng những người già trong làng bảo vệ môi trường sinh thái trong lành bình yên với những ánh đèn đom đóm có khả năng trở thành ký ức, hay tiếp tục lẩn trốn, mặc kệ những người đã thật lòng chăm sóc anh suốt gần 1 tháng qua cho đến khi thời hạn truy tố chấm dứt.

Nhà sáng tạo nội dung Idol Nation cũng đến Việt Nam tham gia giao lưu với đoàn phim. Ảnh: Xuân Thơ

Phim không chỉ khắc họa một cuộc “trốn chạy” đặc biệt, mà còn là những thông điệp về tình người, cảm xúc hạnh phúc từ những khoảnh khắc yêu thương giản dị và sự thức tỉnh của nhân cách với tình cảm chân thành, sự thức tỉnh của nghĩa vụ con người gắn liền với việc bảo tồn môi trường sinh thái.

Bên cạnh Ji Seung Hyun, bộ phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Jeong Hyesung, cùng dàn diễn viên phụ gạo cội như Han Tae-il và Kim Myung-kuk.

Dàn diễn viên lồng tiếng cho bộ phim. Ảnh: Xuân Thơ

Khán giả nán lại giao lưu với ê-kíp sau suất chiếu. Ảnh: Xuân Thơ

Theo kế hoạch, trong chuyến công du đến Việt Nam lần này, Ji Seung Hyun sẽ có hoạt động cinetour để gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại TPHCM.

Gangster về làng hiện đang khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, có cả phiên bản phụ đề và lồng tiếng.

HẢI DUY