Đêm nhạc Giọt lệ thiên thu sẽ diễn ra tối 29-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), nhân tưởng niệm 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức, tiếp nối chuỗi đêm nhạc tưởng niệm nhạc Trịnh những năm gần đây. Đêm nhạc do NSND Trần Bình biên tập, tổng đạo diễn; NSƯT Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật.

Tham gia biểu diễn có NSND Thanh Lam, Cẩm Vân, Hà Lê, Lô Thủy, Tuấn Hiệp, Ngọc Sơn, Lâm Phúc cùng Nhóm Thời gian, Vũ đoàn Mây và Vũ đoàn Hy Vọng. MC Chiến Thắng dẫn chương trình.

Theo ban tổ chức, Giọt lệ thiên thu không chỉ là một đêm nhạc mà còn là dịp nhìn lại những giá trị tinh thần mà âm nhạc Trịnh Công Sơn để lại. Trong đêm diễn, khán giả sẽ được nghe nhiều ca khúc quen thuộc như Nắng thủy tinh, Để gió cuốn đi, Xin mặt trời ngủ yên, Chiều một mình qua phố, Tuổi đời mênh mông, Diễm xưa, Ở trọ, Nhớ mùa thu Hà Nội, Cát bụi, Ru đời đi nhé, Hạ trắng...

Ca sĩ trẻ Lâm Phúc, Hồ Trung Dũng và ca sĩ Cẩm Vân (từ trái qua) sẽ tham gia đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trước chương trình, ca sĩ Cẩm Vân cho biết mỗi lần hát nhạc Trịnh đều mang lại cảm xúc khác nhau. Ca sĩ Ngọc Sơn xem đây là dịp tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, còn ca sĩ trẻ Lâm Phúc cho rằng nhạc Trịnh là “trường học cảm xúc” đối với người nghệ sĩ.

Theo ban tổ chức, chương trình là dịp để khán giả gặp lại những giai điệu quen thuộc, đồng thời tưởng nhớ người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

