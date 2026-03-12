Oscar 2026 - khó đoán đến phút chót

Đến thời điểm này, cuộc đua giành tượng vàng Oscar năm 2026 vẫn liên tục đảo chiều và trở nên khó đoán hơn bao giờ hết khi cơ hội chiến thắng chia đều cho các ứng viên.

Phim hay nhất: Cuộc đua song mã

Năm nay, trong số 10 ứng viên hạng mục quan trọng nhất - Phim hay nhất, 2 cái tên đang được các chuyên gia điện ảnh chú ý là: One Battle After Another và Sinners. Trong đó, Sinners có 16 đề cử, One Battle After Another có 13 đề cử.

Hiện tại, Sinners có tổng cộng hơn 440 đề cử tại các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong đó có 223 lần được xướng tên. Tác phẩm này từng nhận được một số giải thưởng quan trọng: Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại BAFTA (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc), 4 giải tại Critics’ Choice Awards 2026 (Giải Lựa chọn của giới phê bình), 2 giải tại Quả Cầu Vàng…

One Battle After Another (trên) và Sinners đang là hai ứng viên nặng ký nhất hạng mục Phim hay nhất tại Oscar 2026

Việc nắm trong tay giải thưởng dành cho dàn diễn viên tại SAG (Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ) và Kịch bản gốc xuất sắc tại WGA (Giải thưởng Hiệp hội Biên kịch Mỹ) là tấm vé bảo chứng thuyết phục. Ngoài ra, Hội đồng Phê bình quốc gia (National Board of Review) và Viện Điện ảnh Mỹ (American Film Institute) đều đưa bộ phim vào danh sách 10 phim hay nhất năm 2025.

Tuy nhiên, vị thế của Sinners đang bị lung lay khi đối thủ trực tiếp One Battle After Another đã giành gần như mọi giải thưởng cần thiết để được xem là ứng viên dẫn đầu tuyệt đối. Trong lịch sử, chưa từng có bộ phim nào chiến thắng tại: Critics Choice, Quả Cầu Vàng, BAFTA, DGA (Giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn Mỹ), PGA (Giải thưởng Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ), WGA, cùng ít nhất một giải SAG mà lại thất bại ở hạng mục Phim hay nhất tại Oscar.

Cuộc đua cá nhân chưa ngã ngũ

Thông thường, trước lễ trao giải, khi ứng viên các hạng mục cá nhân, đặc biệt về diễn xuất, đã thâu tóm các giải thưởng trước đó thì mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và ít có bất ngờ. Nhưng tại Oscar 2026, 3 trong 4 hạng mục diễn xuất đã biến động liên tục, khi các ứng viên thường xuyên lên xuống trong bảng dự đoán mỗi khi một giải thưởng mới được công bố.

Cụ thể, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Timothée Chalamet (phim Marty Supreme) hiện là 1 trong 2 ứng viên nổi bật nhất khi đã được xướng tên ở 2 giải thưởng quan trọng trước đó là Critics’ Choice Awards và Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, Michael B. Jordan (phim Sinners) cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng không kém khi có cú đúp tại SAG dành cho dàn diễn viên trong phim và giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho cá nhân anh. Cuộc đua giữa hai ngôi sao này đang trở nên sít sao và cực kỳ khó đoán.

Ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ, cơ hội cũng đang chia đều cho các ứng viên. Cụ thể, chiến thắng của diễn viên Amy Madigan (phim Weapons) tại SAG và Critics Choice Awards cho thấy một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ đang nổi lên dành cho bà trong giới điện ảnh. Vì vậy, nhiều khả năng ngôi sao của Weapons sẽ vượt lên để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên, bản thân phim Weapons lại khá yếu thế khi không có thêm bất cứ đề cử Oscar nào năm nay. Hạng mục này, Teyana Taylor (phim One Battle After Another) cũng có cơ hội khi từng được vinh danh tại Quả Cầu Vàng. Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, tài tử gạo cội Sean Penn (phim One Battle After Another) có lợi thế khi đã được xướng tên tại SAG, BAFTA. Đối thủ lớn nhất của ông là ngôi sao tên tuổi Stellan Skarsgård (phim Sentimental Value) với chiến thắng trước đó tại Quả Cầu Vàng.

Trong các hạng mục về diễn xuất, chỉ Jessie Buckley (phim Hamnet) - người đã “càn quét” hầu hết các giải thưởng trước đó, gồm: SAG, BAFTA, Critics’ Choice, Quả Cầu Vàng… là gần như nắm chắc tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Một hạng mục cá nhân quan trọng khác - Đạo diễn xuất sắc nhất, phần thắng gần như chắc chắn cho Paul Thomas Anderson (phim One Battle After Another) với bảng vàng thành tích tại BAFTA, Critics’ Choice, Quả Cầu Vàng…

Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ diễn ra vào ngày 15-3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby ở Hollywood (Los Angeles, Mỹ). Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp từ 5 giờ 30 ngày 16-3 trên VTV3. Danh hài Conan O’Brien tiếp tục đảm nhận vai trò người dẫn chương trình.

HẢI DUY