Sắp diễn ra triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam năm 2025

Ngày 1-10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) đã phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu về Triển lãm Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIEXPO Việt Nam 2025).

Phát biểu tại họp báo, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC cho biết, SEMIEXPO Việt Nam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 8-11 tại VinPalace Cổ Loa, Hà Nội, với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”. Sự kiện phản ánh cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam.

Với doanh thu dự báo tăng trưởng trung bình 11,6% mỗi năm, Việt Nam đang nhanh chóng chuyển dịch từ nền tảng gia công sang làm chủ công nghệ về thiết kế vi mạch, lắp ráp, kiểm định, đóng gói tiên tiến, và đặc biệt hướng tới đưa vào vận hành nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên.

Song song với đó, hàng loạt dự án đầu tư, sản xuất, mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển và cam kết hợp tác từ các đối tác quốc tế tiếp tục củng cố vị thế Việt Nam như một điểm sáng đầy hứa hẹn của châu Á trong bản đồ bán dẫn toàn cầu.

Họp báo giới thiệu về Triển lãm Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025

Ông KL Bock, Chủ tịch Hội đồng cố vấn khu vực Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, thông tin, triển lãm dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Điều này thể hiện quyết tâm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác công tư, hợp tác liên ngành và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong khi đó, bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, cho biết, sự kiện diễn ra đúng giai đoạn then chốt của ngành bán dẫn, nhằm tăng cường chuỗi cung ứng nội địa và đẩy mạnh hội nhập toàn cầu.

Chính phủ Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” giữa Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu tự chủ trong thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip vào năm 2027.

Hiện nay, cả nước đã thu hút gần 170 dự án FDI công nghệ cao từ các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, châu Âu, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực với Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Với những sáng kiến mới như: xây dựng khoảng 20 phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở, phòng thí nghiệm đóng gói tiên tiến trị giá 69 triệu USD tại Đà Nẵng…, Việt Nam đang đặt nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

LƯU THỦY