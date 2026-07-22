Khởi tố tài xế xe khách trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa), là tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 6 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20-7, Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E... của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở hành khách từ Khánh Hòa đi TPHCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21-7, khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1, thuộc xã Hưng Thịnh theo hướng Khánh Hòa - TPHCM, do buồn ngủ và đánh lái tránh phương tiện phía trước, tài xế để xe va vào taluy bên phải đường rồi dừng lại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: CAĐN

Sau va chạm, lửa bùng phát từ khu vực gầm xe. Dù tài xế và phụ xe hỗ trợ đưa hành khách xuống xe, vụ cháy vẫn khiến 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương. Chiếc xe khách bị thiêu rụi.

Ngay sau vụ việc, Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai tài xế, phụ xe, hành khách và nhân chứng; đồng thời trích xuất dữ liệu camera, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái, khiến xe va vào taluy bên phải đường. Va chạm dẫn đến phát sinh cháy tại khu vực gầm xe, gần bình nhiên liệu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo luật định đối với Trần Thanh Hải để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây cháy, việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải, thời gian làm việc của lái xe, tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

PHÚ NGÂN