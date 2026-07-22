Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 22-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về các hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về hành vi “Trốn thuế”.

Trước đó, qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử tại tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện hai cơ sở kinh doanh (cơ sở tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ; cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo, dễ dàng lập ra hàng loạt tài khoản, "gian hàng ảo" với thông tin giả mạo; sau đó tối ưu hiển thị, chạy quảng cáo và tổ chức livestream để tiếp cận khách hàng...

Vật tư, phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả. ﻿Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Với nhãn mác nhái tinh vi kết hợp với những lời quảng cáo đường mật như “hàng xách tay”, "hàng chiết", hoặc “Shopee trợ giá”... các đối tượng đã dễ dàng giăng bẫy hàng ngàn khách hàng nhẹ dạ, cả tin.

Sau quá trình điều tra, Ban chuyên án đồng loạt phá án, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội. Công an thu giữ hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo các thương hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới, cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.

Mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ một hệ thống phân phối đa tầng, từ các tổng kho sỉ trực tuyến cho đến những xưởng sản xuất, sang chiết số lượng lớn nước hoa giả.

Các đối tượng liên quan. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Điển hình như đối tượng Phùng Thị Ngọc Linh, với thủ đoạn ẩn danh sau các tài khoản mạng xã hội, Linh đã thực hiện trót lọt các giao dịch bán sỉ nước hoa giả cho nhiều khách hàng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Dinh là đối tượng cung cấp nguyên liệu gốc để vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang - Mai Minh Đức sản xuất nước hoa giả. Dinh điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh hương liệu ở TPHCM. Để che giấu hành vi, Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.

Các đối tượng liên quan. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Dưới sự điều khiển của Dinh, dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu chính ngạch về nước thông qua các pháp nhân này, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng nhưng cố tình để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với doanh số hơn 15,5 tỷ đồng. Tiến hành khám xét 2 doanh nghiệp của Dinh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, vợ chồng Đức và Trang trộn hóa chất này với cồn, nước cất và sử dụng các công cụ như xô, bình tam giác để tạo ra dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác của các thương hiệu cao cấp. Đồng thời, cấu kết với Ngô Hải Ninh (chuyên thiết kế, quảng cáo và vận hành) để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bán ra thị trường.

Chỉ từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, nhóm này đã thu về lợi nhuận gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả.

Can hương liệu được dùng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả. ﻿Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

DƯƠNG QUANG - THANH TUẤN