SATRA vinh danh tập thể, cá nhân đạt giải hội thi 30 năm

Ngày 3-11, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (SATRA) tổ chức lễ tổng kết và trao giải các hội thi chào mừng 30 năm thành lập (2-11-1995 – 2-11-2025).

Sự kiện diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, cùng đông đảo cán bộ, người lao động trong hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, các hội thi là hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tự hào của người lao động trong hành trình ba thập niên phát triển bền vững.

Quang cảnh lễ trao giải. Giải Nhất: Đoàn Thị Tường Vy, Thương xá Tax; Giải Nhì: Bạch Ngọc Phương Uyên, Thương xá Tax; Nguyễn Duy Đinh Tử, Trung tâm Thương mại SATRA Võ Văn Kiệt

Hai cuộc thi được phát động trong dịp này gồm cuộc thi viết “Tôi yêu SATRA” và cuộc thi ảnh “Nét đẹp SATRA”, thu hút sự hưởng ứng sôi nổi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động toàn hệ thống.

Sau hơn hai tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 79 bài viết và 51 tác phẩm ảnh phản ánh sinh động quá trình lao động, sáng tạo, gắn bó với doanh nghiệp.

Giải Ba: Lương Thị Phước Hạnh,Trung tâm Điều hành Satrafoods; Lê Thị Kim Oanh, Cơ quan Tổng Công ty; Trần Văn Dũng Sáu, Trung tâm Thương mại SATRA Võ Văn Kiệt

Kết quả, giải Nhất cuộc thi viết “Tôi yêu SATRA” thuộc về chị Đoàn Thị Tường Vy (Thương xá Tax). Hai giải Nhì trao cho chị Bạch Ngọc Phương Uyên (Thương xá Tax) và anh Nguyễn Duy Đinh Tử (Trung tâm Thương mại SATRA Võ Văn Kiệt); giải Ba thuộc về chị Lương Thị Phước Hạnh (Trung tâm Điều hành Satrafoods) cùng các tác giả khác. Cơ quan Tổng Công ty SATRA được trao giải Tập thể xuất sắc.

Ở cuộc thi ảnh “Nét đẹp SATRA”, giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Duy Tân (Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải – Cofidec); giải Nhì trao cho chị Trần Ái Mi (Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Vissan) và anh Lê Huỳnh Tuấn Kiệt (Trung tâm Thương mại SATRA Củ Chi).

Ngoài ra, 14 tác phẩm khác được trao giải khuyến khích; Trung tâm Điều hành Satrafoods được vinh danh Tập thể xuất sắc.

Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại trụ sở và hệ thống truyền thông nội bộ SATRA, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh một tập thể năng động, đoàn kết và sáng tạo – nền tảng quan trọng để SATRA hướng tới giai đoạn phát triển mới.