Giữ sức mua nội địa bằng chuỗi cung ứng hiệu quả

Sức mua nội địa đang tăng trở lại, song để giữ đà phục hồi, doanh nghiệp Việt buộc phải củng cố chuỗi cung ứng hiệu quả, từ sản xuất, lưu thông đến phân phối nhằm kiểm soát chi phí và duy trì giá ổn định.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống bán lẻ của SATRA

Sức mua nội địa vẫn là “điểm tựa”

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 10 tháng năm 2025 ước đạt 5,77 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10 đạt 598,4 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 9.

Cục Thống kê nhận định, dù mức tăng không đột biến, song đà phục hồi này cho thấy sức mua nội địa vẫn là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu chịu nhiều sức ép từ biến động tỷ giá và chính sách thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, bức tranh bán lẻ không hoàn toàn là gam màu sáng. Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2025 tăng 3,27%, lạm phát cơ bản tăng 3,2%, trong khi giá vàng tăng hơn 65% và tỷ giá USD tăng gần 4% so với cùng kỳ. Các yếu tố này đang khiến mặt bằng chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng mạnh, đặc biệt trong nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, hóa phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Báo cáo quý 3-2025 của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho thấy, chi phí đầu vào tăng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp bán lẻ và chế biến thực phẩm giảm, dù doanh thu có cải thiện. Giá thịt heo, nguyên liệu chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng khiến giá thực phẩm nội địa cao hơn hàng nhập khẩu hàng chục phần trăm. HUBA cũng ghi nhận, tỷ giá USD tăng từ 25.000 lên 26.500 đồng chỉ trong 1 năm, kéo theo chi phí nhập khẩu nguyên liệu tăng khoảng 6%, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và dòng tiền của doanh nghiệp.

Kiểm soát chuỗi cung ứng để ổn định giá

Trong bối cảnh sức mua nội địa tăng nhưng chi phí đầu vào còn nhiều biến động, doanh nghiệp Việt buộc phải chuyển trọng tâm từ mở rộng điểm bán sang kiểm soát chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là giải pháp ngắn hạn để tiết giảm chi phí, mà trong dài hạn còn giúp doanh nghiệp ổn định giá và duy trì lòng tin người tiêu dùng.

Theo đó, hiện có khoảng 60% doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, tiêu dùng tại TPHCM đã tái cơ cấu chuỗi cung ứng để thích ứng với biến động chi phí và yêu cầu minh bạch hàng hóa. Theo HUBA, các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng chủ động thường duy trì được biên lợi nhuận cao hơn so với nhóm phụ thuộc nguồn hàng bên ngoài, đồng thời linh hoạt hơn khi giá nguyên liệu biến động. Nhờ làm chủ được chuỗi cung ứng, SATRA không chỉ bảo đảm nguồn hàng cho chương trình Bình ổn thị trường TPHCM, mà còn hỗ trợ các nhà cung cấp nội địa thông qua liên kết vùng, hợp đồng dài hạn và chia sẻ dữ liệu tiêu thụ. Mô hình này giúp doanh nghiệp nhỏ - hợp tác xã - nông hộ có đầu ra ổn định, còn nhà bán lẻ có nguồn cung an toàn, minh bạch và kiểm soát được giá.

Phát huy vai trò của doanh nghiệp chủ lực

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, năm 2025, TPHCM được giao chỉ tiêu tăng trưởng bán lẻ ở mức 18%. Đây là mục tiêu cao, trong khi sức mua của người dân vẫn còn thận trọng. Muốn đạt được, thành phố phải đồng thời thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có kích cầu tiêu dùng và giữ ổn định giá hàng hóa.

Để thực hiện, Sở Công thương đang phối hợp các đơn vị mở rộng chương trình kích cầu “Shopping Season”, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt, đồng thời kiểm soát giá thông qua chuỗi cung ứng và chương trình Bình ổn thị trường. Các hệ thống phân phối lớn như SATRA, Saigon Co.op, Bách hóa Xanh được giao nhiệm vụ giữ nguồn hàng ổn định, tăng dự trữ hàng thiết yếu phục vụ Tết 2026, trong đó ưu tiên hàng Việt, sản phẩm OCOP và nhóm hàng “Tick xanh trách nhiệm”.

Trong đó, SATRA đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn phục vụ Tết Nguyên đán 2026, tập trung nhóm hàng Việt, sản phẩm OCOP và các mặt hàng đạt chuẩn “Tick xanh trách nhiệm”. Theo đại diện SATRA, nhờ lợi thế chuỗi cung ứng khép kín thông qua các đơn vị thành viên như Vissan, Cofidec, APT, chợ Bình Điền, Tổng công ty đang duy trì chuỗi sản xuất - lưu thông - phân phối gắn liền với vùng nguyên liệu. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí trung gian, ổn định giá bán và rút ngắn thời gian đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Thực tế, trong những đợt tham gia bình ổn thị trường trước đó, các mặt hàng thiết yếu như thịt, thực phẩm chế biến, rau củ, nông sản… luôn được SATRA giữ giá cạnh tranh, qua đó góp phần kiềm chế lạm phát và giữ sức mua ổn định trong mùa cao điểm. Bên cạnh đó, SATRA đang đầu tư mở rộng hệ thống logistics, kho lạnh và trung tâm phân phối khu vực, nhằm rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng tươi sống, tiết kiệm năng lượng, giảm hao hụt. Đây là hướng đi giúp doanh nghiệp không chỉ chủ động mùa cao điểm mà còn tăng hiệu quả vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho chuỗi cung ứng nội địa.

Theo thống kê của Sở Công thương TPHCM, những doanh nghiệp chủ lực như SATRA đang góp phần ổn định hơn 30% thị phần hàng tiêu dùng của thành phố, đồng thời giúp hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã địa phương có đầu ra ổn định - trở thành “vùng đệm” giúp thị trường chống chịu trước biến động tỷ giá và chi phí nhập khẩu.

ÁI VÂN