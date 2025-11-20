SATRA tăng tốc trên “đường đua” livestream bán hàng

Không còn là kênh thử nghiệm, livestream bán hàng nay đã trở thành một phần thường xuyên trong hoạt động thương mại online của SATRA khi tần suất các buổi phát trực tiếp trên fange của Satrafoods, Satramart… ngày càng tăng.

Theo đại diện SATRA, livestream giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất - hệ thống phân phối - người mua, đồng thời quảng bá hiệu quả các nhóm thực phẩm tươi sống, chế biến, hàng nhãn riêng và sản phẩm OCOP, đạt chuẩn “Tick xanh trách nhiệm”. Đây cũng là cách để doanh nghiệp lan tỏa giá trị hàng Việt gắn với yếu tố minh bạch và an toàn thực phẩm. Báo cáo tài chính 9 tháng của SATRA cho thấy, tổng doanh thu hợp nhất của SATRA tăng hơn 15% so với cùng kỳ 2024 và mảng bán lẻ tiếp tục là động lực chủ lực, chiếm hơn 60% doanh thu, trong đó kênh trực tuyến tăng 63%, đóng góp gần 1/3 tổng doanh thu bán lẻ.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết, kết quả này là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số mà SATRA triển khai liên tục 3 năm qua. Ông Lâm Quốc Thanh khẳng định, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp hiểu rõ hành vi tiêu dùng, tối ưu chuỗi cung ứng và củng cố bản sắc hàng Việt trong không gian thương mại điện tử đang mở rộng.

GIA MINH