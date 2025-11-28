Schneider Electric ra mắt ổ cắm Vivace E chuẩn mực, tiện nghi

Schneider Electric, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ năng lượng, chính thức ra mắt dòng sản phẩm Vivace E tại thị trường Việt Nam, là thế hệ công tắc và ổ cắm mới, được phát triển từ dòng Vivace đã có mặt trên thị trường từ những năm 2000, với những cải tiến vượt bậc về thiết kế và tính năng.

Schneider Electric phát triển dòng sản phẩm Vivace E, với chữ “E” đại diện cho “Evolution” (sự đổi mới). Không chỉ là thiết bị điện mới, đây là một bước tiến trong cách người dùng trải nghiệm và tương tác với không gian sống hàng ngày.

Điểm nổi bật của Vivace E nằm ở mặt che tràn viền, bước đột phá so với các công tắc truyền thống, tạo nên bề mặt liền mạch vừa nổi bật về thẩm mỹ, vừa mang lại tính ứng dụng cao. Thêm vào đó là các góc bo cong mềm mại, cùng thiết kế mỏng gọn tạo nên sự thanh lịch, tối giản, dễ dàng hòa quyện với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Vivace E được làm từ chất liệu Polycarbonate có độ bền cao, chịu nhiệt và chống va đập. Bề mặt bóng cao cấp kết hợp với thiết kế mặt che chính xác mang lại cảm giác chạm mượt mà, lực nhấn nhẹ nhàng và độ nảy chắc chắn. Các khe phía dưới nắp che (áp dụng cho công tắc và ổ cắm 1 đến 4 gang) của Vivace E cho phép tháo lắp nhanh chóng từng công tắc hoặc toàn bộ mặt che với lẫy tháo lắp nhanh, giúp việc lắp đặt trở nên thuận tiện, đơn giản hóa quy trình cho cả người dùng và thợ điện.

Các đầu nối của ổ cắm được thiết kế lớn hơn so với loại thông thường, dễ dàng lắp dây 2x4mm, giúp đơn giản hóa việc đi dây và kết nối dây cỡ lớn. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị ốc vít liên kết, giúp việc lắp đặt trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Sản phẩm được trang bị các tính năng an toàn nâng cao. Ổ cắm có chốt an toàn lớn hơn, dễ thao tác hơn và màng che an toàn, giúp tăng cường bảo vệ và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng. Công tắc hai cực được bố trí các đầu nối tiếp địa kép, giúp kết nối với hệ thống tiếp địa chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, dòng công tắc định mức 16AX có khả năng chịu dòng điện lớn hơn trong thời gian ngắn khi ngắt/mở mạch, giúp bảo vệ an toàn hệ thống điện.

Độ bền của công tắc Vivace E lên đến 40.000 lần bật tắt. Ổ cắm có độ bền lên đến 15.000 lần cắm rút. Vivace E còn đạt chứng nhận sản phẩm xanh, thân thiện môi trường theo quy định của REACh, RoHS, đảm bảo chống ăn mòn, chống cháy và chịu nhiệt…

BÌNH LÂM