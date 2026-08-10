Giáo dục

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang

SGGPO

Tối 9-8, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc tạm đình chỉ công tác ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang.

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Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng. Ảnh: BÁO TUYÊN QUANG

Theo đó, ngày 9-8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng kể từ ngày 10-8.

Lý do tạm đình chỉ căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7-8-2026 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9-8-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký quyết định phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang kể từ ngày 10-8.

như Báo SGGP đưa tin, tại buổi họp báo của Bộ GD-ĐT, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đã thông tin phương án xử lý vi phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; trong đó có quyết định cho 328 thí sinh tại điểm thi này thi lại.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thi lại và ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Vũ Đình Hưng đình chỉ công tác công tác cán bộ

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