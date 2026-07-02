Siết kỷ cương để khơi thông thị trường vốn

Tại hội nghị “Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức sáng 2-7, nhiều ý kiến cho rằng việc phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), cần đi đôi với nâng cao tính minh bạch và kỷ luật thị trường để khơi thông nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội nghị

Đại diện UBCKNN nhìn nhận, sau giai đoạn biến động mạnh, việc khôi phục niềm tin đòi hỏi tính minh bạch thông tin, cơ chế định giá rủi ro và giám sát chặt chẽ sau phát hành. Chính phủ đã ban hành Nghị định 200/2026 quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế. Quy định này được kỳ vọng sẽ cân bằng hai mục tiêu: tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn và tăng cường kiểm soát để bảo vệ nhà đầu tư.

Nghị định cũng mang đến nhiều thay đổi cốt lõi nhằm nâng chuẩn và tăng tính răn đe. Doanh nghiệp cũng được phép sử dụng tạm thời nguồn vốn chưa giải ngân để mua chứng chỉ tiền gửi nhằm tối ưu hóa hiệu quả, nhưng phải quản lý riêng biệt và đảm bảo sử dụng đúng mục đích cam kết.

Để kiểm soát rủi ro, Nghị định 200/2026 nâng chuẩn phát hành bằng cách giới hạn tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, buộc doanh nghiệp chủ động cân đối năng lực tài chính. Đồng thời, cơ chế mới phân định rõ thị trường giao dịch giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức để bảo vệ tốt hơn các chủ thể. Tính kỷ cương cũng được siết chặt nhờ việc bổ sung cơ chế xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại và làm rõ trách nhiệm giám sát của Bộ Tài chính, UBCKNN cùng các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN khẳng định, cơ quan quản lý đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện pháp lý đến hiện đại hóa hạ tầng để đưa thị trường vốn thành trụ cột tài chính quốc gia.

Dòng vốn qua kênh chứng khoán đang ghi nhận những kết quả rõ rệt. Trong năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và TPDN riêng lẻ đạt 763,5 ngàn tỷ đồng. Đến giữa tháng 6-2026, giá trị phát hành cổ phiếu đạt 114,1 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước, trong khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 148,8 ngàn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

Theo Chủ tịch UBCKNN, trong bối cảnh Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội rất lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư quốc tế. Việc nâng hạng sẽ góp phần nâng cao uy tín của thị trường, cải thiện thanh khoản, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn với chi phí hợp lý.

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NHUNG NGUYỄN