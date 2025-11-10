Siêu bão Fung-wong tràn qua Philippines, 2 người thiệt mạng

Trước khi vào Biển Đông vào sáng sớm nay, siêu bão Fung-wong đã tràn qua tỉnh Aurora trên đảo Luzon ngày 9-11 (giờ địa phương) làm 2 người chết và nhiều người bị thương.

Bão Fung-wong đổ bộ vào tỉnh Aurora. Ảnh: CANTADUADUNES LGU/ XINHUA

Siêu bão đã gây mưa lớn và gió mạnh, làm mất điện ở nhiều khu vực rộng lớn thuộc vùng Bicol. Hơn 1 triệu người đã được di dời khỏi các khu vực dễ bị tổn thương.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Quân đội Philippines điều chuyển khoảng 2.000 binh sĩ khỏi các buổi huấn luyện thực địa, để tập trung vào hỗ trợ nhân đạo và ứng phó bão.

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines dự báo bão Fung- wong có thể di chuyển về phía Đông Bắc hướng đến eo biển Đài Loan, suy yếu vào ngày 12-11 và có thể thành bão nhiệt đới.

Siêu bão Fung-wong đổ bộ Philippines chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi càn quét nước này, gây ra những thảm họa kinh hoàng. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 224 người và khiến hơn 100 người mất tích.

