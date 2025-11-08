Ngày 10-11, bão Fung-wong vào Biển Đông

Chiều nay 8-11, cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo, bão Fung-wong sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 10-11, trở thành cơn bão số 14, nhưng sẽ đổi hướng - không đi sâu vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của miền Trung Philippines, có tên quốc tế là Fung-wong.

Chiều 8-11, tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc - 130,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 13 (134 - 149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/giờ.

Dự báo quỹ đạo di chuyển của bão Fung-wong theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (mô hình chiều 8-11)

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, đến sáng 10-11, bão Fung-wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão Fung-wong đang hoạt động trong môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao (29-30 độ C), độ đứt gió thẳng đứng thấp, nên cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt đến cấp siêu bão vào ngày mai (9-11). Khi đi vào gần vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines), gặp điều kiện môi trường không thuận lợi nên nhiều khả năng bão suy giảm về cường độ.

Khoảng sáng 10-11, bão Fung-wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm 2025. Lúc này, nhánh áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão.

Do đó, bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Ảnh vệ tinh bão Fung-wong lúc 16 giờ 50 phút ngày 8-11. Nguồn theo Z.E

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cũng cho biết, thông thường vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các khu vực phía Nam của Trung bộ của nước ta. Tuy nhiên, bão Fung-wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây là điểm bất thường của cơn bão này.

PHÚC HẬU