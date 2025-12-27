Thế giới

Tiêu điểm

Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia tạo nền tảng ổn định

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong một phát biểu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, có hiệu lực từ 12 giờ ngày 27-12 sau khi được đại diện của hai nước ký sáng nay.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anwar cho rằng quyết định ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí của hai bên phản ánh sự thận trọng và kiềm chế, nhưng trên hết là vì lợi ích của người dân.

Cũng theo nhà lãnh đạo Malaysia, Tuyên bố chung của cuộc họp Ủy ban Biên giới chung đặc biệt lần thứ 3 giữa Thái Lan và Campuchia ngày 26-12 đã đưa ra các biện pháp tích cực. Theo ông, những biện pháp này tạo cơ sở cho sự ổn định và ông hy vọng hai bên sẽ thực hiện một cách trung thực.

Cũng theo Thủ tướng Anwar, khi chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Philippines từ 0 giờ ngày 1-1-2026, Malaysia sẽ ủng hộ mọi nỗ lực để đảm bảo những cam kết giữa Thái Lan và Campuchia được thực hiện, cũng như ủng hộ vai trò và tầm ảnh hưởng của ASEAN với tư cách là một khu vực hòa bình.

Trước đó, hôm 22-12, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia đã tổ chức cuộc họp đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, tăng cường xây dựng lòng tin và tạo không gian đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia.

Tin liên quan
Theo TTXVN

Từ khóa

Ủy ban Biên giới chung Anwar Ibrahim ASEAN 2025 Quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Giao tranh Tuyên bố chung Tăng cường xây dựng Malaysia Thái Lan - Campuchia

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn