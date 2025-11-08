Philippines chuẩn bị ứng phó với siêu bão Fung-Wong

Theo dự báo của PAGASA, bão Fung-Wong có thể nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão vào tối 8-11 hoặc sáng sớm 9-11, với cấp độ cảnh báo cao nhất có thể đạt tới cấp 5, trong quá trình di chuyển.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đến thăm Cebu ngày 7 - 11. Ảnh : Văn phòng Tổng thống

Sáng 8-11, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Philippines (PAGASA) cho biết, cơn bão Fung-Wong (tên địa phương là Uwan) đã mạnh thêm và đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc trên vùng biển Philippines, phía Đông vùng Đông Visayas.

PAGASA ước tính, hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, có đường kính vùng mây bao phủ rộng tới 780 km tính từ tâm bão. PAGASA đã nâng cảnh báo bão lên cấp 2 trong ít nhất 24 giờ tới, do bão có thể gây tác động nhỏ đến trung bình tại các tỉnh đảo Catanduanes thuộc đảo Luzon và một số địa phương ở phía Đông Bắc tỉnh Samar, thuộc Đông Visayas.

Theo dõi hệ thống thời tiết tại trụ sở PAGASA ở thành phố Quezon. Ảnh : Philippines Star

Theo dự báo của PAGASA, bão Fung-Wong có thể nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão vào tối 8-11 hoặc sáng sớm 9-11, với cấp độ cảnh báo cao nhất có thể đạt tới cấp 5 trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ nước dâng quá 3m trong vòng 48 giờ tới, tại các khu vực ven biển trũng thấp thuộc Isabela, Aurora, Quezon (gồm quần đảo Polillo), Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Bắc Samar và Đông Samar; nguy cơ biển động dữ dội, sóng cao tới 14m ở ngoài khơi phía Đông Catanduanes và 10m ngoài khơi Albay và Sorsogon. Tất cả các tàu thuyền, đặc biệt là loại nhỏ và chạy máy, được khuyến cáo nên ở lại cảng cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện.

Trước đó, theo thông tin cập nhật tối 7-11, siêu bão Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 188 người tại Philippines, làm bị thương 96 người và 135 người vẫn đang mất tích. Trong nỗ lực khắc phục hậu quả, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 7-11 đã đến thăm các trung tâm sơ tán, phân phát hàng cứu trợ. Nhà lãnh đạo Philippines cũng gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thiệt mạng do siêu bão Kalmaegi.

HẠNH CHI