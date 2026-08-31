Siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Ngày 31-8, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, một siêu tàu chở dầu bốc cháy do trúng thủy lôi khi di chuyển qua eo biển Hormuz, ngoài hành lang hàng hải do phía Iran vạch ra.

Tàu lưu thông qua eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Theo kênh Iran International, siêu tàu chở dầu va phải hai quả thủy lôi trong lúc đi qua hành lang phía Nam eo biển Hormuz. Hải quân IRGC không đề cập mức độ hư hại của tàu.

Ngay sau sự cố, IRGC cảnh báo tất cả tàu vi phạm quy định an ninh tại eo biển Hormuz sẽ chịu số phận tương tự. Phía Iran nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định đi lại do IRGC ban hành là bắt buộc.

Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến hàng hải Hormuz và yêu cầu mọi tàu thuyền phải đi qua hành lang phía Bắc dưới sự kiểm soát của IRGC. Trước đó, một số tàu đã chọn đi qua hành lang phía Nam thuộc vùng biển Oman theo khuyến nghị từ Hải quân Mỹ.

Cùng ngày, theo Hãng thông tấn Fars, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran Hamid Pour bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc đảo Kharg bị tàn phá, khẳng định hoạt động khai thác dầu khí tại đây vẫn diễn ra bình thường.

PHƯƠNG NAM