Nepal cảnh báo nước sông gần khu vực xảy ra lũ quét dâng cao

Ngày 30-8, kênh CNN đưa tin giới chức Nepal đưa ra cảnh báo về mực nước sông Bhote Koshi ở huyện Rasuwa, gần địa điểm xảy ra trận lũ quét thảm khốc ngày 26-8 ở biên giới Nepal-Trung Quốc, đang dâng cao.

Lực lượng cứu hộ cứu một công nhân tại Nepal, ngày 28-8. Ảnh: EPA

Trên mạng xã hội X, Cơ quan Giảm thiểu và quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Nepal cho biết đã nhận được cảnh báo của Văn phòng hành chính huyện Rasuwa về mực nước sông Bhote Koshi đang tăng lên. Cơ quan trên khuyến cáo người dân sinh sống ở các khu vực dọc sông thuộc các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading cảnh giác.

Khoảng 4 giờ 30 sáng 30-8 (giờ địa phương), chính quyền các địa phương gửi tin nhắn cảnh báo cho người dân trong khu vực, nhưng không yêu cầu sơ tán.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29-8, lực lượng cứu hộ Nepal khoan thông một lối vào đường hầm thủy điện Trishuli 3A, bơm không khí và đưa camera quan sát vào bên trong với hy vọng tiếp cận được các công nhân đang bị mắc kẹt.

Chính phủ Nepal cho biết có thể hơn 100 công nhân còn sống và đang bị mắc kẹt trong các đường hầm của các dự án thủy điện. Đây là những người nằm trong số 933 công nhân thủy điện bị mất tích sau trận lũ quét ngày 26-8. Công tác cứu hộ hiện tập trung vào hai dự án Trishuli 3A và 3B.

MINH CHÂU