Dầu tăng, chứng khoán châu Á giảm mạnh sau khi Mỹ nối lại tấn công Iran

Theo CNBC, dầu Brent tăng 1,54%, lên 89,46 USD/thùng; dầu thô Mỹ (WTI) tăng 1,44%, lên 84,60 USD/thùng.
Reuters nhận định TTCK châu Á giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung năng lượng. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm khoảng 0,7%. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm khoảng 2,1%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc giảm khoảng 2,4%. Nhóm công nghệ và bán dẫn chịu áp lực đáng kể; cổ phiếu Advantest có thời điểm giảm 7,8%, SoftBank Group giảm 4,2%.
Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, đã bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Trung Đông. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rủi ro nguồn cung sẽ tiếp tục kéo dài do các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu tại Trung Đông.
Theo CNN, giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông làm dấy lên nguy cơ lạm phát trở lại. Lạm phát Mỹ tháng 7 vẫn ở mức 3,7%, cao hơn nhiều mục tiêu 2% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Chủ tịch FED Kevin Warsh phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào tháng 9 nếu lạm phát không giảm.