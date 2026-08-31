Dầu tăng, chứng khoán châu Á giảm mạnh sau khi Mỹ nối lại tấn công Iran

Ngày 31-8, sau khi lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, giá dầu tăng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung năng lượng và tác động của xung đột Trung Đông đối với kinh tế toàn cầu.

Tàu chở dầu chờ qua eo biển Hormuz. Ảnh: VCG

Theo CNBC, dầu Brent tăng 1,54%, lên 89,46 USD/thùng; dầu thô Mỹ (WTI) tăng 1,44%, lên 84,60 USD/thùng.

Reuters nhận định TTCK châu Á giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung năng lượng. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm khoảng 0,7%. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm khoảng 2,1%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc giảm khoảng 2,4%. Nhóm công nghệ và bán dẫn chịu áp lực đáng kể; cổ phiếu Advantest có thời điểm giảm 7,8%, SoftBank Group giảm 4,2%.

Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, đã bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Trung Đông. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rủi ro nguồn cung sẽ tiếp tục kéo dài do các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu tại Trung Đông.

Theo CNN, giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông làm dấy lên nguy cơ lạm phát trở lại. Lạm phát Mỹ tháng 7 vẫn ở mức 3,7%, cao hơn nhiều mục tiêu 2% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Chủ tịch FED Kevin Warsh phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào tháng 9 nếu lạm phát không giảm.

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