Thế giới

Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

SGGPO

Ngày 30-8, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.

9f8dfd1724f738833fded03a1ed41f29a84844038b04c981a863eefe2d771dc8.jpeg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: KCNA

Ông Kim Song-gi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế ông No Kwang-chol.

KCNA cho biết quyết định cải tổ được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa IX ngày 29-8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hội nghị thảo luận một loạt kế hoạch tái tổ chức cơ cấu để phục vụ mục tiêu cải thiện và phát triển các vấn đề quốc phòng tổng thể trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, quan chức từ các viện nghiên cứu quốc phòng lớn và trao tặng bằng khen vì những đóng góp của họ trong công cuộc phát triển, nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Triều Tiên Miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Kim Song-gi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn