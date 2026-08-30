Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: KCNA

Ông Kim Song-gi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế ông No Kwang-chol.

KCNA cho biết quyết định cải tổ được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa IX ngày 29-8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hội nghị thảo luận một loạt kế hoạch tái tổ chức cơ cấu để phục vụ mục tiêu cải thiện và phát triển các vấn đề quốc phòng tổng thể trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, quan chức từ các viện nghiên cứu quốc phòng lớn và trao tặng bằng khen vì những đóng góp của họ trong công cuộc phát triển, nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

MINH CHÂU