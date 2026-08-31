Nga nêu điều kiện cho thượng đỉnh ba bên với Mỹ, Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể diễn ra ở giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán nhằm chính thức hóa các thỏa thuận đã đạt được.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: KREMLIN PRESS SERVICE

Theo ông Peskov, giải quyết xung đột không thể chỉ bằng một “thỏa thuận sơ sài” mà là một quá trình vô cùng phức tạp, bao gồm rất nhiều chi tiết.

Việc các nhà lãnh đạo gặp nhau để thảo luận từ đầu là không hiệu quả. Vai trò của họ là hoàn thiện và chốt lại các điều khoản cuối cùng.

Đại diện Điện Kremlin cũng lưu ý phía Kiev hiện vẫn chưa cho thấy thiện chí tham gia vào một tiến trình định hình giải quyết thực chất. Ông Peskov nhấn mạnh Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, trang tin Axios (Mỹ) dẫn các nguồn tin riêng cho biết trong chuyến thăm Moscow ngày 25-8 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Phía Nga xác nhận chuyến thăm của lãnh đạo CIA nhằm duy trì kênh liên lạc giữa các cơ quan đặc biệt của hai nước.

MINH CHÂU