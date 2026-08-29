Lũ quét ở Tây Tạng khiến 5 người thiệt mạng, 558 người mất tích

Ngày 29-8, tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, giáp Nepal, xảy ra trận lũ quét khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc nỗ lực tiếp cận khu vực thiên tai. Video: XINHUA

Theo Tân Hoa xã, từ ngày 26-8, thiên tai xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa Nepal và Tây Tạng làm hư hại hệ thống đường giao thông, ảnh hưởng tới hoạt động tại cửa khẩu Cát Long, tuyến kết nối thương mại và giao thông Trung Quốc - Nepal.

Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc tiếp cận khu vực thiên tai tại huyện Cát Long. Ảnh: XINHUA

Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền địa phương huy động các nhân viên cứu hộ cùng nhiều chuyên gia tới hiện trường.

Mọi lực lượng tiến hành rà soát nguy cơ sạt lở tại những khu vực núi dốc, các tuyến đường và điểm dân cư lân cận.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực thiên tai tại huyện Cát Long. Ảnh: XINHUA

Cục Quản lý Hàng không Dân dụng khu vực Tây Nam Trung Quốc đã triển khai 7 chuyến bay dân dụng phục vụ vận chuyển nhân viên cứu hộ và 24 tấn thiết bị, vật tư sinh hoạt, y tế đến khu vực bị ảnh hưởng.

Gia đình các nạn nhân tìm thông tin người thân mất tích trong thiên tai tại quận Nuwakot, Nepal. Ảnh: EPA/YONHAP

Liên quan vụ lũ quét tại Nepal, theo số liệu cập nhật ngày 28-8, thảm họa đã khiến hơn 600 người thiệt mạng, khoảng 1.800 người mất tích, trong đó có công dân của nhiều nước như Ấn Độ, Malaysia, Australia, Anh và Mỹ.

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