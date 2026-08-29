Lũ quét ở Tây Tạng khiến 5 người thiệt mạng, 558 người mất tích

Theo Tân Hoa xã, từ ngày 26-8, thiên tai xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa Nepal và Tây Tạng làm hư hại hệ thống đường giao thông, ảnh hưởng tới hoạt động tại cửa khẩu Cát Long, tuyến kết nối thương mại và giao thông Trung Quốc - Nepal.
Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền địa phương huy động các nhân viên cứu hộ cùng nhiều chuyên gia tới hiện trường.
Mọi lực lượng tiến hành rà soát nguy cơ sạt lở tại những khu vực núi dốc, các tuyến đường và điểm dân cư lân cận.
Cục Quản lý Hàng không Dân dụng khu vực Tây Nam Trung Quốc đã triển khai 7 chuyến bay dân dụng phục vụ vận chuyển nhân viên cứu hộ và 24 tấn thiết bị, vật tư sinh hoạt, y tế đến khu vực bị ảnh hưởng.
Liên quan vụ lũ quét tại Nepal, theo số liệu cập nhật ngày 28-8, thảm họa đã khiến hơn 600 người thiệt mạng, khoảng 1.800 người mất tích, trong đó có công dân của nhiều nước như Ấn Độ, Malaysia, Australia, Anh và Mỹ.