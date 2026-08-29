Ukraine: Nổ lớn tại kho hàng ở Kiev, 37 người thiệt mạng

Ngày 29-8, Kyiv Independent đưa tin, 37 người thiệt mạng, 42 người bị thương sau vụ cháy lớn xảy ra tại một kho hàng ở làng Myla, thuộc tỉnh Kiev, Ukraine.

Nổ lớn tại kho hàng ở Kiev. ẢNH: UKRAINE'S EMERGENCY SERVICE

Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kiev Tymur Tkachenko cho biết, đám cháy đã lan sang nhà dân, khiến 381 người phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại 5 ngôi nhà và 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai.

Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc, tập trung làm rõ điều kiện lưu trữ các vật liệu dễ cháy nổ tại kho hàng, giấy phép, hồ sơ liên quan và trách nhiệm của những người liên quan.

Giới chức địa phương cho biết, các vụ nổ xảy ra trong lúc đám cháy bùng phát. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cột lửa lớn bốc lên từ khu vực kho hàng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiến hành tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev và khu vực phụ cận, bao gồm 1 cơ sở lưu trữ linh kiện phục vụ sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine.

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