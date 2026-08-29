Nepal đồng ý tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế

Ngày 29-8, Chính phủ Nepal cho biết nước này cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp, đảo ngược quyết định hạn chế trước đó tại những vùng chịu ảnh hưởng do thảm họa lũ quét.

Tình nguyện viên ở Kathmandu hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị lũ lụt. Ảnh: XINHUA

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Shisir Khanal xác nhận đang cần lực lượng chuyên trách nước ngoài hỗ trợ giải cứu người bị mắc kẹt trong các đường hầm, khôi phục mạng lưới giao thông - thông tin liên lạc tại các vùng bị sập cầu cống, hỗ trợ nhận dạng thi thể và xét nghiệm ADN.

Tình nguyện viên ở Kathmandu hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị lũ lụt. Ảnh: XINHUA

Quyết định này được đưa ra dưới sức ép ngoại giao gia tăng từ các quốc gia có công dân nằm trong danh sách mất tích.

Một ủy ban phối hợp liên bộ của Nepal đã "bật đèn xanh" để các đoàn chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc tiếp cận hiện trường để triển khai cứu hộ.

Lũ quét tại Nepal. Video: WEATHER MONITOR

Đánh giá về tác động kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Swarnim Wagle cho biết Nepal có thể cần từ 4 đến 5 tỷ USD để khắc phục hậu quả và tái thiết sau đợt lũ quét. Đây là ước tính tài chính chính thức đầu tiên về gánh nặng tái thiết sau thảm họa. Mức độ tổn thất và thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Một người thân tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại Nepal. Ảnh: XINHUA

Thảm họa xảy ra ngày 26-8, khi một phần sông băng trên dãy Himalaya sụp đổ, kéo theo khối băng, đá và đất đá đổ xuống sông, gây lũ quét và dòng bùn đá tàn phá nhiều khu vực dọc biên giới Nepal - Tây Tạng.

Tính đến ngày 29-8, thảm họa khiến ít nhất 626 người chết tại Nepal và 7 người tại Tây Tạng, trong khi gần 3.000 người vẫn mất tích.

Thời tiết xấu buộc Nepal tạm dừng hoạt động tìm kiếm, cứu hộ; các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi những hồ băng mới hình thành ở thượng nguồn do nguy cơ xảy ra lũ tiếp theo.

Theo Ủy ban Du lịch Nepal, trong số những người mất tích có nhiều du khách quốc tế, gồm 178 công dân Ấn Độ, 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 35 người Australia, 33 người Anh, 1 công dân Việt Nam cùng nhiều quốc tịch khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal đang tìm hiểu và xác minh thông tin.

PHƯƠNG NAM