Iran tấn công trả đũa Mỹ

Ngày 31-8, kênh Al Jazeera đưa tin Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Jordan để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak của Iran.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhìn từ đảo Larak, Iran. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Theo IRGC, tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự King Hussein và Al Azraq của Mỹ tại Jordan, gây thiệt hại đáng kể khi phá hủy cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các địa điểm triển khai máy bay chiến đấu của đối phương.

Động thái của Iran diễn ra sau khi quân đội Mỹ ngày 30-8 tấn công nhằm vào hai bệ phóng của IRGC trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng.

Theo một quan chức Mỹ, lực lượng IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm ngăn chặn hoạt động này.

IRGC cho biết cuộc tấn công của Mỹ gây ra một số thương vong cho cả binh sĩ và dân thường Iran, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Theo truyền thông Iran, ngay sau tuyên bố này, tên lửa đã được phóng vào các tàu quân sự của Mỹ ở eo biển Hormuz.

Đảo Larak nằm tại vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz. Khu vực quanh đảo có ý nghĩa đáng kể đối với khả năng kiểm soát hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển.

MINH CHÂU