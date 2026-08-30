Thế giới

Dự trữ khí đốt của châu Âu ở mức thấp nhất trong 13 năm qua

SGGPO

Báo The Guardian đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) sắp bước vào mùa đông với lượng dự trữ khí đốt ở mức thấp nhất trong 13 năm qua. Điều này gây ra "nỗi lo mùa đông" trong giới kinh doanh năng lượng.

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Giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, vượt mức 68 EUR/MWh. Ảnh: BUSINESS WIRE

Trong tuần cuối tháng 8, lượng dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt 63%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 80% vào cuối tháng 8 những năm gần đây.

Giáo sư Greg Molnar của Đại học Sciences Po (Pháp) nhận định, với tốc độ bơm khí đốt vào kho dự trữ hiện tại khá chậm, EU có khả năng bước vào mùa đông với lượng khí dự trữ thấp hơn khoảng 1/5 so với mức trung bình 5 năm qua và thấp nhất kể từ năm 2013. Theo ông Molnar, mức dự trữ thấp làm giá khí đốt có nguy cơ biến động mạnh vào mùa đông. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn khi các đợt rét sâu làm tăng lượng tiêu thụ khí đốt.

Giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, vượt mức 68 EUR/MWh trong những tuần gần đây và cao hơn gấp 2 lần so với giá đầu năm. Theo các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ), nếu không có sự phục hồi xuất khẩu khí đốt từ Trung Đông, giá khí đốt chuẩn của châu Âu có thể vượt mức 100 EUR/MWh.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Khí đốt châu Âu Dự trữ Thấp nhất Giá Biến động

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