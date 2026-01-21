Tiếp tục đột phá về thể chế, giải phóng mọi nguồn lực, trọng dụng nhân tài

Sáng 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ ba. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận của Đảng bộ Chính phủ về vấn đề "Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

Tham luận nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Nhìn lại 5 năm qua, mặc dù còn hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta nỗ lực vượt lên, đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời thấy rõ hơn tinh thần “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân” của Chính phủ.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

"Đây là sự tiếp nối mạch nguồn tư tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong thời đại mới, trở thành hệ giá trị cốt lõi và sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của Chính phủ", đồng chí Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Trước bối cảnh mới, song hành với những cơ hội chưa từng có, là những thách thức lớn hơn rất nhiều, Chính phủ xác định phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Đó là trách nhiệm thiêng liêng, là trọng trách nặng nề nhưng rất vẻ vang của Chính phủ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công toàn diện mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tiếp tục đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực, trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy văn hóa công vụ và hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Cùng với đó, Chính phủ xác định củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; tiếp tục tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống, chủ động xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng thời góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, huy động các nguồn lực từ bên ngoài; tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính phủ cũng khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết tinh ý chí, khát vọng, niềm tin, trí tuệ đưa đất nước Việt Nam, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

"Trong thời khắc lịch sử có ý nghĩa trọng đại này, tinh thần của Đại hội chúng ta là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày trong Báo cáo về văn kiện đại hội trong phiên khai mạc, sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

ANH THƯ - PHAN THẢO