Thương hiệu Việt Bản sắc Việt

Saigon Co.op tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ 500 gia đình chính sách tại Cần Thơ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp với các sở, ngành địa phương TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” và trao hỗ trợ cho 500 gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Saigon Co.op tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ 500 gia đình chính sách tại Cần Thơ

Theo đó, 500 gia đình thuộc diện người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/hộ để mua sắm các nhu yếu phẩm tại phiên chợ, với tổng kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng.

67a65582910d1053491c.jpg
Saigon coop tổ chức Gian hàng 0 đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Khác với hình thức trao quà truyền thống, chương trình được tổ chức theo mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Cách làm này vừa đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của người thụ hưởng, vừa tạo sự chủ động trong mua sắm, góp phần nâng cao hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của hoạt động an sinh xã hội.

Các gian hàng được bố trí đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống như sách vở, cặp và dụng cụ học tập; sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương, gia vị; cùng các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như nước giặt, bột giặt, dầu gội và nhiều nhu yếu phẩm khác.

2871aa126e9defc3b68c.jpg
Trong khuôn khổ chương trình “Phiên chợ 0 đồng”, BTC đã trao hỗ trợ cho 500 gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Đại diện Saigon Co.op cho biết, hệ thống luôn xác định các hoạt động an sinh xã hội là trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình phát triển. Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn góp phần chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Được tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, “Phiên chợ 0 đồng” không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế. Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Saigon Co.op duy trì nhiều năm qua nhằm đồng hành cùng các địa phương chăm lo đời sống người dân, xây dựng một xã hội nghĩa tình và nhân văn hơn.

MINH PHÚC

Từ khóa

Saigon Co.op Phiên chợ Người thụ hưởng Nhu yếu phẩm Bột giặt Hộ cận nghèo Có công với cách mạng Nước tương Dầu gội đầu An sinh xã hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn