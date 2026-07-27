Saigon Co.op tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ 500 gia đình chính sách tại Cần Thơ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp với các sở, ngành địa phương TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” và trao hỗ trợ cho 500 gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, 500 gia đình thuộc diện người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/hộ để mua sắm các nhu yếu phẩm tại phiên chợ, với tổng kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng.

Saigon coop tổ chức Gian hàng 0 đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Khác với hình thức trao quà truyền thống, chương trình được tổ chức theo mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Cách làm này vừa đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của người thụ hưởng, vừa tạo sự chủ động trong mua sắm, góp phần nâng cao hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của hoạt động an sinh xã hội.

Các gian hàng được bố trí đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống như sách vở, cặp và dụng cụ học tập; sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương, gia vị; cùng các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như nước giặt, bột giặt, dầu gội và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Trong khuôn khổ chương trình “Phiên chợ 0 đồng”, BTC đã trao hỗ trợ cho 500 gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Đại diện Saigon Co.op cho biết, hệ thống luôn xác định các hoạt động an sinh xã hội là trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình phát triển. Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn góp phần chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Được tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, “Phiên chợ 0 đồng” không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế. Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Saigon Co.op duy trì nhiều năm qua nhằm đồng hành cùng các địa phương chăm lo đời sống người dân, xây dựng một xã hội nghĩa tình và nhân văn hơn.

MINH PHÚC