Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đối với ông Cao Tiến Dũng

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐND về việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ông Cao Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quyết định số 18 của HĐND tỉnh Đồng Nai nêu rõ: Căn cứ Quyết định số 10978/QĐ-VKSTC-V3 ngày 1-8-2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; xét đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ông Cao Tiến Dũng – đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, thuộc Tổ đại biểu số 1.

Ông Cao Tiến Dũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện dự án khu nhà ở 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Nhơn Trạch), do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Cao Tiến Dũng

Liên quan đến dự án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Văn Chánh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Cao Tiến Dũng từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Long Thành (trước đây), sau đó được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tháng 3-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng vì có vi phạm, khuyết điểm trong công tác; Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền. Đến ngày 28-8-2023, ông được điều động làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

HOÀNG BẮC

