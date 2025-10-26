Chung sức, đồng lòng xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng

Ngày 26-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII, giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Ngành y tế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tới dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành y tế đã đạt được, qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, giai đoạn phát triển mới có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực. Đối với ngành y tế, đó là những thách thức, như: toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát dịch bệnh; cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi; ô nhiễm môi trường; quy mô dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng cao và đa dạng; xu hướng già hóa dân số đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế…

Điều đó đòi hỏi Bộ Y tế và ngành y tế phải phát huy mạnh mẽ truyền thống, kết quả đạt được, đổi mới và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đưa các phong trào thi đua thành động lực đổi mới sáng tạo và cống hiến.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII của ngành y tế

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chia sẻ công việc; càng khó khăn, càng cần chung sức, đồng lòng để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân...

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới việc chú trọng nâng cao y đức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y, bác sĩ, nhân viên y tế cần luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Lương y như từ mẫu". Bên cạnh việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình; tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh nhân; trung thực, khách quan trong thực hành công việc.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động cho đại diện các tập thể của ngành y tế có thành tích xuất sắc

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng của ngành y tế, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

KHÁNH NGUYỄN