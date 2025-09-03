Hàng không bắt đầu mở bán vé máy bay tết

Ngày 3-9, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026, với hơn 3,5 triệu ghế.

Theo đó, giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2-2-2026 đến 3-3-2026, hơn 3,5 triệu ghế sẽ được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...

Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TPHCM tăng gần 18%; đường bay TPHCM - Đà Nẵng tăng gần 9%; các đường bay giữa TPHCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến. Việc khai thác thêm khung giờ này giúp tối ưu năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt. Các hãng sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực máy bay và phân bổ kế hoạch bay để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp tết.

Các hãng khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp; chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm.

BÍCH QUYÊN