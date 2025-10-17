Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn vi phạm IUU

Ngày 17-10, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (BTL CSB) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch "Tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)", từ ngày 15-10 – 15-11.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh pháp luật CSB Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh pháp luật CSB Việt Nam, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự hội nghị ở các điểm cầu trực tuyến có đại diện các bộ, ngành, các Vùng CSB, các Đoàn trinh sát CSB, đại diện chính quyền địa phương ven biển, các lực lượng chức năng liên quan.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị CSB với quyết tâm chính trị cao nhất, đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan chức năng, các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phương ven biển triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU. Qua đó, kịp thời làm giảm thiểu tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại BTL CSB Việt Nam đến các điểm cầu

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vi phạm khai thác IUU. Theo thống kê của CSB Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, có 25 tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác, mua bán hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý; 50 tàu cá vi phạm nghiêm trọng khai thác IUU bị lực lượng CSB bắt giữ, đưa về bờ xử lý.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, chủ trì và phát biểu tham luận tại điểm cầu BTL Vùng Cảnh sát biển 3, phường Phước Thắng, TPHCM

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm khai thác IUU, Bộ Tư lệnh CBS Việt Nam đề ra một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, trọng tâm là triển khai quyết liệt, linh hoạt các biện pháp, phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là các tại khu vực biển chồng lấn, khu vực biển giáp ranh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sử dụng lực lượng ra quân đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU; kiểm soát chặt chẽ tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS, tàu cá tháo gửi, nhận gửi thiết bị VMS, tàu cá vượt ranh sang vùng biển nước ngoài hoạt động…

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh pháp luật CSB Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị phải chú trọng làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, nắm bắt khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện đợt cao điểm.

MẠNH THẮNG - NÔNG NGÂN