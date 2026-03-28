Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Việt Nam

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 31-3. Hoạt động này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân Việt Nam chào đón Thuyền trưởng tàu HMAS Toowoomba, Trung tá Alicia Harrison.

HMAS Toowoomba cập cảng Đà Nẵng.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa trong hợp tác hải quân song phương, diễn ra ngay sau khi tàu 016-Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang Australia tham dự diễn tập Kakadu và Lễ duyệt tàu quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu hải quân hai nước thực hiện chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm, phản ánh quan hệ quốc phòng ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Australia, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Các lãnh đạo, đại diện cơ quan ban ngành chào mừng tàu HMAS Toowoomba tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Theo lịch trình, sĩ quan và thủy thủ tàu HMAS Toowoomba sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam; tham dự tiệc chiêu đãi chính thức trên tàu do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird đồng chủ trì.

Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng, đồng thời có dịp gặp gỡ người dân địa phương và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát. Tàu có lượng giãn nước hơn 3.500 tấn, dài 118m, được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo Mark 45 cỡ 127mm và 6 ống phóng ngư lôi Mark 32. Tàu cũng có khu vực cất, hạ cánh và đỗ cho trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk.

HẠNH CHI