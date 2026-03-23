Gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (phải) và Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An trao quà lưu niệm gắn kết quan hệ giữa mặt trận hai nước

Ngày 23-3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do đồng chí Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (phải) và Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An ký thỏa thuận hợp tác

Hai bên đã trao đổi và nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia giai đoạn 2026 - 2031.

Theo đó, hai bên tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hữu nghị song phương tốt đẹp; nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ gắn bó lâu đời này nhằm bảo đảm tiếp tục phát triển bền vững và lâu dài.

Hai năm một lần, hai bên luân phiên tổ chức hội nghị quốc tế/tham vấn song phương về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ mặt trận Trung ương và lãnh đạo mặt trận cấp tỉnh có chung đường biên giới của hai nước.

Hai bên khuyến khích và hướng dẫn mặt trận các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị; vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (phải) và Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An

Cũng theo ký kết, trong năm 2027, năm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Campuchia nói chung và của hai tổ chức mặt trận nói riêng...

PHAN THẢO