Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Trưa 22-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25-3, theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Sơn.

Trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính - chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới Liên bang Nga trong năm 2026 - có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố quan hệ hai nước, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyến thăm thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga.

Trọng tâm chuyến thăm là tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là quan hệ chính trị; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và dầu khí...

Trong bối cảnh an ninh năng lượng thế giới gặp nhiều khó khăn do xung đột ở Trung Đông, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Hai bên dự kiến ký kết các hiệp định quan trọng, trong đó có việc nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện hạt nhân và dầu khí.

Chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

