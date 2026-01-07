Tây Ninh làm phim 3D Mapping về căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Ngày 7-1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đang thực hiện 2 bộ phim theo hình thức 3D mapping nhằm giới thiệu giá trị lịch sử của Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời là tài liệu tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Các bộ phim 3D mapping được thực hiện nhằm thể hiện trực quan, sinh động về vai trò và ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Hai bộ phim có thời lượng hơn 11 phút, tái hiện quá trình hình thành, vị trí chiến lược, vai trò và ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những sự kiện, chiến công tiêu biểu, trong đó có trận phản công đánh bại cuộc hành quân Junction City của quân đội Mỹ vào căn cứ Bắc Tây Ninh.

Thông qua hình thức thể hiện trực quan, sinh động, các bộ phim góp phần giúp người xem dễ dàng tiếp cận thông tin lịch sử, cảm nhận rõ hơn sự gian khổ, hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng hoạt động tại căn cứ. Công nghệ 3D mapping cũng tạo nên không gian trải nghiệm mới, tăng tính hấp dẫn cho hoạt động tham quan, học tập, đặc biệt đối với đoàn viên, thanh thiếu niên và du khách trẻ.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong giới thiệu di tích được xác định là giải pháp nhằm làm mới cách tiếp cận di sản, đồng thời vẫn bảo đảm tôn trọng các giá trị lịch sử gốc. Hai bộ phim hứa hẹn là điểm nhấn thu hút du khách đến với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

3D Mapping hay còn được gọi là Projection Mapping hoặc Video Mapping là một ý tưởng độc đáo kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo ra hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng, âm thanh có khả năng kích thích tất cả các giác quan của người xem. Gần đây, loại hình này được nhiều nước trên thế giới sử dụng để giới thiệu về các di tích lịch sử, giá trị văn hóa dân tộc một cách chân thực, sinh động.

