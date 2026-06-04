Tây Ninh: Phát động lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin

Ngày 4-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ (xã Đông Thành), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ, bày tỏ mong muốn việc giám định ADN sớm đạt kết quả, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.

Đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ

Để triển khai nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã rà soát, đánh số, xác định vị trí các phần mộ; chuẩn hóa thông tin trên bia mộ và hệ thống phần mềm quản lý nghĩa trang; gắn mã định danh thống nhất với cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tỉnh thành lập 35 đội lấy mẫu với 1.295 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà các đơn vị thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu

Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm đúng quy trình lấy mẫu, quản lý, bảo quản và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN.

Các đội tiến hành lấy mẫu tại mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Qua khảo sát tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, Tây Ninh hiện có hơn 20.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ là địa điểm đầu tiên thực hiện lấy mẫu, trong đó 1.325 phần mộ chưa xác định được danh tính cần lấy mẫu giám định ADN.

QUANG VINH