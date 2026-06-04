Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và an toàn lao động

Sáng 4-6, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc họp về tiến độ và nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương trao đổi làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm tại cuộc họp. Ảnh: CẨM HÀ

Báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang cho biết, dự thảo luật tập trung vào các nhóm nội dung lớn như: sửa đổi, bổ sung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sửa đổi, bổ sung về chế độ chính sách BHXH; khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH.

Dự thảo cũng thay thế, bãi bỏ một số nội dung (bãi bỏ nội dung về hồ sơ thủ tục hành chính, bãi bỏ quy định thẩm quyền của bộ trưởng các bộ và thẩm quyền các bộ, cơ quan, bãi bỏ các quy định về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế) và quy định về chức năng kiểm tra chuyên ngành.

Cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH, Bộ Nội vụ Phạm Trường Giang báo cáo tiến độ và nội dung lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH. Ảnh: CẨM HÀ

Nhìn nhận đây là luật khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi người dân, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhiều chiều, đại diện cơ quan soạn thảo đề xuất trình dự án luật vào kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc tháng 10 tới).

Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ Vũ Trọng Bình báo cáo tiến độ và nội dung lớn của dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi). Ảnh: CẨM HÀ

Báo cáo tiến độ và nội dung lớn của dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình nhấn mạnh, việc xây dựng Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) là cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) gồm 4 chính sách lớn. Đó là hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số; hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hoàn thiện các quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ quy trình đánh giá tác động đối với các chính sách mới được đề xuất, trong đó có việc mở rộng đầu tư quỹ BHXH.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị xác định quan hệ pháp lý phù hợp để đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng lao động trên nền tảng số (đang gia tăng nhanh chóng); đề nghị tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa quan điểm về an sinh xã hội tại Kết luận 18-KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Với dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), các ý kiến lưu ý cần đảm bảo kết cấu dự thảo luật chặt chẽ, phù hợp. Các vấn đề y tế, sức khỏe tâm thần, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử người lao động, yếu tố thích ứng với già hóa dân số cần được quan tâm quy định sâu sắc hơn nữa, đặc biệt làm rõ nguồn lực thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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CẨM HÀ