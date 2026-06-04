Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ môi trường

Ngày 4-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi, TPHCM).

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng các đại biểu trao bảng tượng trưng công trình cho đại diện lãnh đạo xã Bình Lợi. Ảnh: VĂN MINH

Đây là chương trình ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026, hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu bên "Vườn cây đại đoàn kết". Ảnh: VĂN MINH

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, trồng và chăm sóc 600 cây Giáng hương tại khu B - Công viên Văn hóa Láng Le, trên diện tích khoảng 2 ha.

Đây là công trình thiết thực góp phần tăng độ phủ xanh, cải thiện cảnh quan môi trường, tạo không gian sinh thái phục vụ cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng diện mạo địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng trồng cây trong "Vườn cây đại đoàn kết". Ảnh: QUỐC THANH

Công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại xã Bình Lợi tiếp tục khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, đoàn thể, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đến nay, TPHCM đã duy trì thực hiện và mở rộng 6 “Vườn cây Đại đoàn kết” cấp thành phố, tạo điểm nhấn trong phong trào trồng, chăm sóc cây xanh; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hành động thường xuyên, thiết thực tại cơ sở và khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tưới nước cho cây xanh sau khi trồng. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Tết trồng cây”.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và các tổ chức tôn giáo trong việc trồng, chăm sóc cây xanh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: lễ trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng vườn cây đại đoàn kết và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu trồng cây xanh. Ảnh: QUỐC THANH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực; trong đó, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại phải gắn liền với bảo vệ môi trường và chất lượng sống của người dân, để người dân được thụ hưởng nhiều nhất thành quả phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM đặt mục tiêu phát triển 10 triệu cây xanh. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đăng ký trồng 1 triệu cây xanh.

Từ đó, nhiều chương trình, phong trào được cụ thể hóa như “Vườn cây đại đoàn kết”, “Thành phố muôn sắc hoa”, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức trồng cây, bảo vệ môi trường, tăng độ phủ xanh, cải thiện mỹ quan đô thị, nông thôn, góp phần kiểm soát ô nhiễm và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu bên "Vườn cây đại đoàn kết". Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tham gia đăng ký trồng 45.000 cây xanh để xây dựng “Vườn cây đại đoàn kết”. Sự đồng hành này tiếp tục thể hiện tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, lan tỏa giá trị nhân văn, ý thức sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu bên "Vườn cây đại đoàn kết". Ảnh: VĂN MINH

Để tiếp tục tăng độ bao phủ cây xanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị Đảng ủy UBND TPHCM tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM triển khai rộng khắp đến các cộng đồng dân cư thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết” và “Thành phố muôn sắc hoa”.

Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của 168 phường, xã, đặc khu thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển cây xanh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương: Trao quà hỗ trợ (trị giá 20.000.000 đồng) cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung đến thăm hỏi, tặng quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VĂN MINH Đồng thời trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng), nhằm kịp thời động viên, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

VĂN MINH