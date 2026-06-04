Lục bình tràn ngập Bãi Trước - Vũng Tàu

Hàng chục tấn lục bình cùng rác thải bị sóng biển tấp vào bờ, phủ kín vùng biển Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TPHCM), gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và hoạt động du lịch.

Chiều 4-6, khu vực biển Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TPHCM) hàng chục tấn lục bình cùng lượng lớn rác thải trôi dạt vào bờ, phủ kín nhiều đoạn bãi tắm và tràn lên công viên, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và hoạt động du lịch.

Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, hiện tượng này thường xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm. Tuy nhiên, lượng lục bình và rác thải xuất hiện trong những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh cả về quy mô lẫn thời gian kéo dài.

Hàng chục tấn lục bình và rác đại dương trôi dạt vào biển Bãi Trước. Ảnh: QUANG VŨ

Đó là, sau những trận mưa lớn đầu mùa, kèm theo tác động của gió mùa Tây Nam, thủy triều và dòng chảy ven biển nên lượng lớn rác thải và lục bình từ các hệ thống sông lớn như Đồng Nai – Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu cùng các khu vực rừng ngập mặn bị cuốn ra biển.

Và bị sóng đánh tràn lên cả vỉa hè, công viên. Ảnh: QUANG VŨ

Đáng chú ý, nếu như trước đây mỗi đợt rác đại dương chỉ kéo dài khoảng 5-7 ngày thì khoảng 3-4 năm trở lại đây, hiện tượng này diễn ra thường xuyên hơn và có thể kéo dài nhiều tháng, từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm.

Công ty VESCO huy động các phương tiện chuyên dụng, năng suất cao để thu gom rác, lục bình. Ảnh: QUANG VŨ

Công nhân Công ty VESCO thu gom lục bình. Ảnh: QUANG VŨ

Để khắc phục tình trạng trên, chiều 4-6, Công ty VESCO đã huy động lực lượng công nhân môi trường cùng nhiều phương tiện cơ giới như xe cuốc, xe ép rác làm việc liên tục nhằm thu gom và vận chuyển hàng chục tấn rác đi xử lý. Tính đến 15 giờ chiều 4-6 đã có khoảng gần 20 tấn lục bình được thu gom.

Gần 20 tấn lục bình đã được thu gom. Ảnh: QUANG VŨ

Dù các đơn vị chức năng đang nỗ lực thu gom, xử lý, song tình trạng rác đại dương và lục bình tiếp tục là thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường biển tại Vũng Tàu, đặc biệt trong cao điểm mùa du lịch hè năm nay.

Lục bình sau khi thu gom được đưa lên xe cuốn ép để giảm bớt nước trước khi vận chuyển về khu xử lý chất thải tập trung. Ảnh: QUANG VŨ

Dự kiến trong vài ngày tới, lượng rác đại dương sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và phủ kín nhiều khu vực bãi biển khác trên địa bàn phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng.

QUANG VŨ