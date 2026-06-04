Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26-5-2026 của Chính phủ (Nghị định 185) quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố (TDP) và thống nhất chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách. Báo SGGP xin giới thiệu quy định tổ chức của thôn, TDP theo Nghị định 185.

Tổ chức của thôn, tổ dân phố

Theo quy định của Nghị định 185, thôn có Trưởng thôn; TDP có Tổ trưởng TDP là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP. Ngoài chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, TDP để hỗ trợ Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP hoặc thực hiện các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Việc bầu cử, cho thôi làm nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP thực hiện theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong trường hợp thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP hoặc trường hợp khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP thì UBND cấp xã chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, TDP cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP lâm thời.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Theo quy định, Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP là 5 năm. Trong trường hợp cần bảo đảm thống nhất với thời điểm tổ chức lại thôn, TDP hoặc do tình huống bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức bầu cử đúng thời hạn, UBND cấp xã quyết định việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp phải rút ngắn hoặc kéo dài quá 6 tháng thì UBND cấp xã báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc... (gọi chung là thôn); TDP, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu... (gọi chung là TDP). Thôn, TDP là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực thuộc phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu); là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư; tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

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