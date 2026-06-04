Đề xuất rút ngắn thời hạn quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc xuống còn 10 ngày

Chiều 4-6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 5, để thẩm tra 1 dự án nghị quyết và 1 dự án pháp lệnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp điều hành phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Đó là dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 ngày 27-6-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh, TAND khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND cấp tỉnh, TAND khu vực và dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 2 điều, bổ sung phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND khu vực đối với vụ việc phục hồi (trong khuôn khổ Luật Phục hồi, phá sản); đồng thời, thay cụm từ “tỉnh Đồng Nai” thành “thành phố Đồng Nai”.

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND gồm 2 điều. Theo đó, bổ sung quy định về gửi, giao, nhận văn bản, quyết định, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, rút ngắn một số thời hạn trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý, tạm giữ người nghiện ma túy; rút ngắn thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, trường hợp vụ việc phức tạp thời hạn rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Dự thảo Pháp lệnh cũng quy định không hoãn phiên họp xem xét, quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp Viện kiểm sát vắng mặt nhằm đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng thời hạn.

Tại phiên họp, các ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 03 và Nghị quyết số 81 với cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn đã được nêu trong các tờ trình của TAND tối cao. Nội dung các dự thảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đối với việc sửa đổi "tỉnh Đồng Nai" thành "thành phố Đồng Nai", các đại biểu tán thành, nhưng đề nghị sửa đổi theo hướng quy định chung các tỉnh và thành phố, mà không liệt kê các tỉnh riêng và các thành phố riêng như hiện hành để bảo đảm tính ổn định. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trường hợp tỉnh, thành phố có thay đổi về loại hình đơn vị hành chính thì tên gọi của TAND cấp tỉnh được thay đổi tương ứng và nghiên cứu ban hành nghị quyết mới quy định về thẩm quyền theo lãnh thổ của các tòa án.

Về phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đa số ý kiến tán thành với dự thảo Pháp lệnh, theo đó chỉ quy định khái quát, còn lại giao quyền chủ động cho Thẩm phán điều hành phiên họp.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ